La niña más lectora de Jujuy es de San Pedro

Sorpresa, orgullo y emoción, son algunos de los sentimientos que han llenado el corazón de los padres, compañeros y directivos de la Escuela Primaria Luz de San Pedro de Jujuy, luego de que Daira Jazmín Villa Mendoza, alumna de 4º grado, fuera premiada y elegida como la niña más lectora de la provincia, por la Fundación Leer a través de la plataforma "Leer 20-20".

Desde el 2017 la Escuela Primaria Luz participa de estos maratones de lectura que organiza la Fundación Leer de Córdoba, a través de su sitio web, con el objetivo de promocionar el hábito de la lectura en sus alumnos. Este año, los resultados superaron las expectativas de la institución, con la consagración de Daira, como la "lectora destacada de la provincia de Jujuy" habiendo leído 109 libros en la plataforma virtual "Leer 20-20".

Con la sencillez y la inocencia que caracteriza a una niña de 4º grado, manifestó a El Tribuno de Jujuy que "mi maestra nos dio el código para ingresar a la página. Entonces entré y estaba en último lugar. Me dije, voy a leer a ver si cambio de lugar. Hasta que llegue a ser la primera". La plataforma Leer 20-20 propone a los niños participantes la lectura de 20 libros en un año. Sin embargo, la pequeña sampedreña fue mucho más allá y logró en su recorrido lector superar los 100 libros leídos, atravesando satisfactoriamente las diferentes etapas de evaluación que realiza la Fundación Leer.

Consultada acerca del contenido que pudo leer, Daira contó que el libro que más le gusto fue el de Cecilia Pisos, "Cuentos con hechizos", el primero al que accedió cuando inició su participación en el maratón de lectura. Aunque a medida que avanzaba su recorrido lector se encontró con materiales muy interesantes y atractivos como "El ruiseñor y la rosa", "Nemesis y el vendedor de caramelos", entre otros. "También me gustaron las fábulas y los cuentos por sus dibujos e ilustraciones. No solamente teníamos material para leer, sino también había videos y audios para los niños más pequeños", relató muy emocionada.

"Me gusta demasiado leer", expresó Daira que reconoce que en su casa cuando está aburrida busca una revista o un libro que le regaló su tío, el cual lee incansablemente.

Contó que cuando era más chica, sus papas le leían libros, lo que sirvió en la construcción del hábito no tan común en los niños de su edad.

Al momento de ser elegida la mejor lectora, Daira llevaba leídos 109 libros, hoy ya llegó a los 130 y está esperando ansiosamente el 11 de octubre, fecha en la que la plataforma "Leer 20-20" subirá nuevo material.

"La lectura me sirvió para muchas cosas. Y me siento orgullosa de haber participado y ganado este premio", expresó. Agradeció el acompañamiento de sus padres Natalia Mendoza (docente) y Julio Ricardo Villa (empleado del Correo), quienes estuvieron a su lado en todo este desafío. Recordó a sus hermanos de 3 y 4 años, a quienes también les lee libros de cuentos. A su maestra Estefanía Acuña y la directora Susana del Carmen Ibañez quienes no pudieron ocultar el orgullo que despierta en ellas y en toda la institución el logró obtenido por Daira.

Como un mensaje a los niños jujeños Daira los instó a que se introduzcan en el mundo de la lectura porque "leer te alimenta la mente, hace que tu vocabulario sea mejor".