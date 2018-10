Denuncian a un coordinador de Vélez Sarsfield por abuso sexual

Alumnas del colegio del Club Vélez Sarsfield denunciaron por acoso sexual a un coordinador de los campamentos del establecimiento educativo.

En el club de Liniers, los viajes de estudio se convirtieron en motivo de preocupación y miedo para una veintena de chicas, entre ellas una menor de edad que todavía estudia en el Instituto. Tras la denuncia, el acusado, que había sido contratado por el colegio para coordinar campamentos de sus estudiantes en distintos lugares del país, fue separado de su cargo.

En total, serían entre 15 y 20 las denunciantes. Yael Bendel, asesora general tutelar de la ciudad de Buenos Aires, dijo a Télam que entrevistaron a la menor y después de confirmar que la alumna tenía voluntad de hacer la denuncia contra el coordinador, la asistieron para que pudiera hacerlo ante la Fiscalía de la Ciudad. La primera consecuencia fue su desvinculación en medio de un viaje a Bariloche. "Luego vendrá la investigación penal", confirmó Bendel.

Ante la gravedad de los hechos, Vélez también emitió un comunicado poniendo a disposición su "absoluto compromiso para que se investiguen las denuncias y se castigue a quien o quienes sean encontrados responsables".

Todo empezó cuando las denunciantes se presentaron en la Institución “con una carta que recopila situaciones de abuso y acoso perpetradas en todos los casos (…) por el coordinador contratado por el colegio”, informó Clarín.

“A nosotros nos decía que su miembro le medía 24 x 6", dice, en la carta presentada a la escuela, una alumna que terminó la secundaria en 2012. Otra que terminó de cursar en 2014 sumó su testimonio: "En Misiones una noche me dijo que cuando se fueran todos a dormir, vaya a su cabaña a dormir con él, para estar cómoda en su cama. No fui. No creí que fuera necesario porque era ahí donde se encontraba mi límite". Esa misma chica cuenta: "En un viaje corto en micro dentro del mismo campamento, donde todos dormían, él comenzó a hacerme “caricias” en la cara. Yo lo sentía, tenía los ojos cerrados pero estaba despierta, escuchaba y sentía todo. Esas caricias comenzaron a descender hasta llegar a mis tetas".

El caso llegó a la Justicia el 11 de septiembre pasado y la causa fue caratulada como abuso sexual simple. La misma semana, otro grupo de exestudiantes, en este caso del Colegio Nacional Buenos Aires, denunció abusos durante el acto de egreso e involucró a profesores, preceptores y autoridades del establecimiento.