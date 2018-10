James Bond tiene su propia efeméride y hoy festeja su día

Así como festejamos el Día de la madre, el del padre, el del niño y tantos otros, también existe el Día de James Bond. Sí, el agente 007 tiene su propia efeméride y se celebra desde el 2012.

¿El motivo? El 5 de octubre de 1962 se estrenó la primera película de James Bond, Dr No. En 2012, la compañía Sony emitió un comunicado dando a conocer que a partir de ese 5 de octubre sería el Día Mundial de James Bond “en celebración del 50 aniversario de la franquicia de James Bond”.

Ese día, estrenaron un nuevo documental llamado Everything or Nothing: The Untold Story of 007. Desde entonces, todos los 5 de octubre se realizan eventos en todo el mundo para recordar al personaje.

Según informaron desde la página oficial, este año siete de los emblemáticos Aston Martins de James Bond estarán en el centro de Londres. Además, cuatro de ellos circularán por el centro de Londres, pasando por los principales lugares de interés y los lugares de rodaje de James Bond.

James Bond no es el único personaje que tiene su propio día. Rocky, Indiana Jones y Marty McFly, entre otros, también tienen sus efemérides.