Expulsaron a cura salteño del estado clerical por denuncias de abuso

Luego del escándalo que generó la denuncia pública que el exmonaguillo Juan Carlos García realizó a través de El Tribuno de Salta el domingo pasado contra el sacerdote Emilio Raymundo Lamas por abuso sexual, el Arzobispado de Salta resolvió ayer expulsar del estado clerical al religioso. En medio del denso clima en que se debate el tema por estos días, muchas cosas sucedieron en la víspera, y el que más acusó el impacto, esta vez para bien, fue el propio García.

En horas de la mañana se presentó a declarar por primera vez ante la Fiscalía Nº 1 de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual. A la tarde participó de la marcha contra Lamas y los curas pederastas, en Rosario de Lerma, donde recibió el reconocimiento del pueblo por haberse animado a contar el drama del abuso que sufrió hace más de 20 años, cuando era apenas un niño.

"Por primera vez me siento escuchado y mucho más sabiendo que por fin la Iglesia, que tantas veces me cerró las puertas, reconoce que uno de sus miembros me destruyó la vida", expresó el hombre luego de abandonar el edificio de la Ciudad Judicial, donde por espacio de 50 minutos declaró ante el fiscal penal Federico Obeid.

A partir de la denuncia del exmonaguillo y de Carla Morales, quienes revelaron a este medio que fueron abusados por el prebístero Lamas cuando eran niños, en Rosario de Lerma, la iglesia se vio envuelta en un vendaval que amenaza con desenmascarar a otros religiosos pedófilos a lo largo y ancho de la provincia. Desde diciembre de 2016, cuando salió a la luz el caso del padre Agustín Rosas Torino, también denunciado por abuso sexual, la Iglesia Católica de Salta no se veía salpicada con un escándalo de esta magnitud.

Fue así que el arzobispado decidió tomar el toro por las astas y en un trámite sumarísimo concluyó el juicio eclesiástico que había iniciado a Lamas en 2016 por la denuncia del exmonaguillo García. Todo indica que la eclosión que produjo el caso precipitó las cosas y lo que no resolvió en dos años lo hizo en el lapso de cinco días. Por mandato de la Congregación para la Doctrina de la Fe, se constituyó un tribunal "ad hoc", que en las primeras horas de la mañana de ayer emitió su veredicto.

El comunicado

Según el comunicado emitido por la Arquidiósesis de Salta, el cuerpo colegiado ha entendido, por unanimidad, que las acusaciones realizadas por Juan Carlos García con respecto al abuso sexual que sufrió eran ciertas en su esencia. Por ello se resolvió condenar al mencionado presbítero a la pena máxima, que es la pérdida del estado clerical. "De no efectuarse recurso, en los próximos 15 días la sentencia será ejecutiva", señala la resolución filmada por el vicario judicial, prebístero licenciado Loyola Pinto y de Sancristóval.

Nada dijo el tribunal ad-hoc sobre la investigación que inició la Justicia provincial, respecto a si aportará o no las pruebas que surgieron del juicio eclesiástico. Lo que sí trascendió es que el fiscal Federico Obeid tiene previsto solicitar al Arzobispado toda la documentación relacionada con el proceso clerical contra el prebístero, de quien no se sabe dónde está residiendo. Lo último que se conoce de Lamas es que hasta 2016 estuvo ejerciendo el sacerdocio en la ciudad de Villamontes, en Bolivia. "Desde que fue separado de su tarea sacerdotal nada se sabe él", expresó una fuente eclesiástica.

Juan Carlos García estaba en la Ciudad Judicial cuando tomó conocimiento del dictamen contra el cura Lamas. "Siento un gran alivio, era lo que estaba esperando desde hace 27 años", dijo emocionado. Y agregó: "Esto recién empieza y espero que la Justicia ordinaria proceda como corresponde contra Lamas".