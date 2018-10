Zapla quiere estirar hoy su racha positiva

Se viene un partidazo en Corrientes. Altos Hornos Zapla, el escolta, visita a Boca Unidos, el líder, por la fecha 6 de la Zona 4 del Federal A en el "Leoncio Benítez". El encuentro comenzará a las 21 y tendrá a Adrián González como árbitro.

Equipo que gana se toca. O por lo menos esto es lo que piensa el DT "merengue" Cristian Corrales. Durante la semana el conjunto siderúrgico entrenó con nuevo sistema táctico, pasará del 4-3-3 del triunfo contra Gimnasia y Tiro a un 3-5-2.

Este cambio va acompañado de variantes de nombres, donde de las cuatro pensadas, una será obligada y las restantes tácticas. Además, queda una duda y es sobre el capitán Antonio Domínguez, quien estuvo moviéndose diferenciado durante la semana por una contractura recibida en el último partido. En caso de que "Tony" supere esta molestia estará desde el arranque.

Las cuatro modificaciones respecto al último encuentro, donde Zapla venció como local a Gimnasia y Tiro por 2 a 1, son Méndez en lugar del lesionado Santillán (rotura de ligamento del hombro y ayer fue operado exitosamente para comenzar con la rehabilitación) como el único cambio obligado. Las tres restantes son Aguirre por Casarino, Tello por Silveira y Catálfamo por Pascuttini.

Si no llega al 100% Domínguez, Casarino se mantendría en el equipo para reemplazar en la banda izquierda al capitán. En el banco de suplentes acompañarán: Sánchez, Casarino, Villagra, Cartello, Pascuttini, Silveira y Noriega.

A Zapla le llega la oportunidad de meter tres triunfos al hilo, situación que no logra desde el torneo Federal pasado donde venció de manera consecutiva a Mandiyú, Chaco For Ever y Guaraní Antonio Franco.

El "merengue" se encuentra segundo en la tabla de su zona. Tiene 7 puntos, mientras que Boca Unidos, el puntero, tiene 13 unidades, por lo que este partido es clave para los palpaleños si quieren dar pelea.