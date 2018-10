El Personal Fest 2018 comienza hoy en Córdoba

El Personal Fest 2018, festival de música internacional que organiza la empresa Personal, confirmó sus horarios para la instancia que se realizará hoy en la ciudad de Córdoba.

La cita es en la Plaza de la Música de esa ciudad, desde las 16.50 hasta las 00hs.

La banda que abrirá esta edición en Córdoba es Rayos Láser, continuará a las 17.20 XXL Irione, a las 18 Onoff, a las 18.30, Louta, a las 19.05 Airbag, a las 19.50 Usted Señálemelo, a las 20.40 Molotov, a las 21.45, Vanthra, y el cierre será desde las 22.30 con Cypress Hill junto a Mix Master Mike.

La edición 2018

El Personal Fest es el festival de música y entretenimiento más importante de Argentina y comenzará este sábado en la provincia de Córdoba.

Además, desde las 17.25 por el Canal 600 de Cablevisión Flow y desde las 19.00 por Canal 8 de Cablevisión se podrá ver la transmisión en vivo de la edición cordobesa del Personal Fest.

Luego de su paso por Córdoba, Personal Fest continuará su recorrido en el Jockey Club de Paraguay, el jueves 8 de noviembre, que tendrá a Robbie Williams y a Los Auténticos Decadentes como sus principales figuras.

El festival concluirá el sábado 10 y domingo 11 de noviembre en el Club Ciudad de Buenos Aires con los shows de Robbie Williams, Lorde, MGMT, Death Cab For Cutie, Warpaint, Zoé, Mercury Rev presents deserters songs, Rob Da Bank, Airbag, Vanthra, Leo García, Richard Coleman, Satélite 23, Usted Señálemelo, Deerhunter, Connan Mockasin, Cuco y muchos artistas más.

Y además…

Este año Personal Fest presenta sus Sideshows (shows extras) de: Molotov, que se hizo el 28 de septiembre en Museum Live y el miércoles pasado en El Teatro Bar La Plata; a The Chainsmokers, que se presentará el domingo que viene en el Hipódromo de Palermo; a Cypress Hill con Mix Master Mike, el 13 de este mes en Museum Live; a Zoé, el próximo 9 de noviembre en Niceto Club; a Connan Mockasin + Cuco, el 12 de noviembre en Niceto Club; y finalmente a Warpaint, el 13 de noviembre en Niceto Club.

Como parte de la evolución de la plataforma de Personal Fest, este año se suman además, los canales de comunicación propios para que los fanáticos puedan conocer, seguir e interactuar con toda la información y novedades del Personal Fest durante todo el año, que son WEB www.personalfest.com.ar, Instagram: https://www.instagram.com/personalfest/; Facebook: https://www.facebook.com/personalfest/;y Twitter: https://twitter.com/personalfest



Históricamente, el Personal Fest

En sus 12 ediciones, el festival convocó a más de 700.000 personas que disfrutaron el ritmo de más de 600 bandas internacionales y nacionales. Haciendo un breve repaso, podemos decir que en 2004, la primera edición de Personal Fest contó con la presencia de Morrissey, Blondie, Primal Scream y Gustavo Cerati, entre otros artistas.

En 2005, el “line up” o lista de artistas del festival estuvo conformada por las bandas Duran Duran y Simple Minds, Good Charlotte, Macy Gray, ErykahBadu entre otras. De esta manera, Personal Fest iba marcando su lugar en el calendario de festivales.

El 2006 fue el año que significó su consolidación definitiva como el Festival de música internacional más importante de la Argentina, tanto por la calidad como por la variedad de artistas internacionales que presentó. En la edición 2006 estuvieron The Black Eyed Peas, Madness, New Order, Ian Brown, entre otros.

Ya instalado en el calendario anual de eventos musicales, en el 2007 el Personal Fest se destacó por la presencia de Chris Cornell, Snoop Dogg, B real Cypress Hill, e importantes figuras nacionales.

En 2008, los escenarios del Club Ciudad de Buenos Aires recibieron a más de 50 artistas que convocaron a varias generaciones de público, entre los más ovacionados estuvieron: R.E.M, The Offspring y The Mars Volta, entre otras.

Más de 50 bandas se distribuyeron en los 4 escenarios de Personal Fest de 2009. Con Depeche Mode y Pet Shop Boys como bandas principales, el festival sin dudas se consagró como el festival más importante de música internacional del país.

En 2011, más de 70 mil personas estuvieron presentes en la séptima edición con una grilla musical internacional y escena local de primera línea como The Strokes, Sonic Youth, BeadyEye, Calle 13, INXS, Goldfrapp, Damian Marley en el marco del cambio de identidad visual de la compañía.

La novedad de esta octava edición en el año 2012 fue la transmisión digital por el canal exclusivo de Personal en YouTube, la cual permitió a más de 500 mil fanáticos disfrutar de la mejor música en manos de reconocidos artistas nacionales e internacionales como: Kings of Leon, Molotov, Babasónicos, IllyaKuriaky and the Valderramas, Soja, Little Boots entre otros. A su vez, más de 40 mil personas vibraron junto a sus ídolos en el predio de G.E.B.A.

En su 9° edición del 2013, el festival presentó una propuesta de lujo y redobló la apuesta. Más de 50 mil personas disfrutaron en vivo del festival en sus dos fechas, junto a 500 mil espectadores que siguieron online los shows de las bandas como Muse, Aerosmith, Jane´s Addiction, Whitesnake, Draco Rosa, Band of Skulls, Albert HammondJr, Buckcherry, Miranda! y muchas más.

Las 10 ediciones del Personal Fest, en 2014, se festejaron con más de 50 mil personas para los recitales de Arctic Monkeys, MGMT, Calle 13, Morcheeba, The Hives, Echo & The Bunnymen, James Mc Cartney y SOJA.

En 2016, las dos fechas 47 mil personas disfrutaron del festival y más de 700 mil lo siguieron en vivo por streaming a través de personalfest.com.ar, con un reencuentro histórico entre Andrés Calamaro y Los Abuelos de la Nada, NTVG, The Kooks, Cypress Hill, Mystery Jets, The Strypes, Stone Giant, Cher Lloyd, Sofía Reyes, The Magic Numbers, Breakbot, Richard Ashcroft y Jamie Cullum, entre otros.

Finalmente el año pasado, en el Club Ciudad se presentaron bandas como Jack Jonhson, Phoenix, Fatboy Slim, PJ Harvey, Seu Jorge, Daughter, Paramore, SOJA, IKV, Los Fabulosos Cadillacs, entre más de 50 bandas y solistas, con el bonus track de Fuerza Bruta, convocando a más de 50 mil personas en 2 días.