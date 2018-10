Maradona, contra Verónica Ojeda por la custodia de su hijo

El astro del fútbol disparó contra su ex pareja y aseguró que quiere brindarle un mejor entorno a Diego Fernando. "No creo que esté en un lugar saludable", apuntó.

Diego Armando Maradona volvió a generar polémica y apuntó contra sus ex parejas, Claudia Villafañe y Verónica Ojeda, a quien le reclamó por la custodia de su hijo Diego Fernando.

“Me encantaría poder ver a Dieguito Fernando y a Benjamín Agüero (su nieto), pero cuando hay estos entuertos que se tornan en juicios, me parece que ya no se puede pedir más nada. Yo no pido más nada”, explicó en una entrevista con Infobae.

“Si me muero mañana y no lo veo a Benjamín, me va doler el corazón”, aseguró el Diez, que además agregó que tiene las mismas ganas de ver a todos sus hijos: Dalma, Giannina, Diego Jr., Diego Fernando y Jana.

“Estoy muy firme, muy acorazado, ¿cómo explicarte? No me entran las balas, para nada (…) y vamos a seguir de la misma manera, tratando de luchar contra Claudia Villafañe, luchar contra Verónica Ojeda, luchar para tener a mis hijos conmigo, porque quiero tener a Dieguito Fernando conmigo, porque no creo que esté en un lugar saludable”, disparó.

La relación de Maradona con Ojeda tuvo peleas, reconciliaciones y desencuentros. Por caso, cuando ella estaba embarazada, él inició su relación con Rocío Oliva y cuando Dieguito nació, no estuvo en el parto.