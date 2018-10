Estudio sobre la situación sanitaria de los cardonales

María Florencia Barbarich es licenciada en Ciencias Biológicas y está terminando su doctorado en un estudio integral de los cardones en lo que es Quebrada y Puna de Jujuy. Nos cuenta que "pertenezco al grupo de etnobiología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, que es donde me fui a estudiar y me quedé residiendo, aunque soy jujeña".

Nos cuenta que "elegí para mi doctorado el tema de los cardones porque veía que era un tema fundamental, y con cierta vacancia en la provincia. Había muy pocos trabajos del ámbito científico, aunque había algunos bastantes viejos. Así, empecé a trabajarlos desde distintos aspectos: uno es el químico, otro es el ecológico y el etnobiológico, que es la relación entre la gente y los recursos naturales".

Nos habla de "cómo algunas comunidades originarias de la región se vinculaban con los cardones. Cómo los usaban, qué preocupaciones tenían, qué concepciones tenían, las leyendas. De esas conversaciones sale lo ecológico, porque la gente me decía que los cardones estaban mal desde hace por lo menos dos décadas. Y que están enfermos con cosas que no los identifican como naturales de la Quebrada, que es donde está el problema".

Entonces, agrega, "empezamos a trabajar sobre el estado sanitario de los cardones, y ahí hay muchas cosas. Por eso estamos trabajando en ponerle números a ese estado de los cardones, saber cuántos están enfermos, cual cardonal está bien, cual mal, y buscar los motivos. No es aparentemente un único factor, pero nos enfocamos en tres, que son los que la gente conoce".

Se refiere entonces a estos factores, que son "los claveles del aire, que ya estaban en la Quebrada porque son nativos de la zona, pero no en la proporción de hoy en día. Hay algunos cardonales donde los cardones están completamente tapados, y eso puede generar las condiciones para que otros bichos aprovechen, porque el clavel del aire no le hace nada en principio, crece apoyado encima, pero cubre una superficie fotosintética".

Esta proliferación, nos dice que "podría originarse en que la Quebrada está cada vez más húmeda, pero si bien hay trabajos en climatología de la provincia, no hay ningún grupo que específicamente haya estudiado cómo fue cambiando. Pero vemos que nunca la Quebrada estuvo tan verde en estos últimos años. Muy asociado a esto, estamos trabajando junto a la Fundación para la Investigación de Especies Invasoras sobre una polilla que, durante su estadio larvario, durante ocho meses vive en el cardón".

Nos explica que "esta polilla es nativa de acá, y convivió con los cardones pero vemos que hay una pérdida en el equilibrio del ecosistema, y creemos que esta plaga está hoy en cantidades mayores. Se van alimentando de la parte interior, y se reproduce muchísimo en temporadas de calor. Hay muchas en el Pucará de Tilcara, donde el estado sanitario de los cardones es más grave".

Dice que "no descartamos que tenga que ver con una mayor polución, con pérdida de aves que se comen esta polilla, y al uso desmedido de químicos que genera que muchísimos pájaros se mueran. Los pájaros también se alejan por la contaminación sonora, y la ornitología es un área que tampoco se ha estudiado mucho".

Agrega que "el tercer tema es la pudrición, hoy los cardones se pudren, cosa que no sucedía hace veinte años. Si los pinchás, sale un líquido negro lleno de gusanos, y eso puede ser por la temperatura, y queremos saber si también hay un hongo o alguna bacteria en esos tejidos. Vemos que no todos los cardonales tienen un nivel de daño igual, no me atrevería a pensar que van a desaparecer aunque hay que tomar conciencia y son una especie protegida y valorada por las comunidades".

Deduce que "hay que motivar más investigaciones. Hay cardonales, como el de Hornillos, que está en medio de un basural, así que si no se atienden otras problemáticas ambientales es difícil verlo sólo desde la perspectiva de los cardones. Pero hemos visto otros cardonales que están más sanos, como en Perchel, y muchos con renovales, con individuos jóvenes".

En cuanto al corte de cardones, nos dice que "hay un uso tradicional en la construcción, que era menor, pero que se agravó con su uso por los grandes emprendimientos turísticos. Se han habilitado muchos hoteles con cardones en los techos, y eso desde el 2006, cuando ya estaba el decreto de regulación. Es algo que viola el decreto y que debiera ser fiscalizado. Hay gente que realizó denuncias de cortes de cardones, pero lamentablemente no está muy aceitado el mecanismo para protegerlos".

Concluye diciendo que "no creemos que haya que suspender su uso en la construcción tradicional, sino ver quién y cómo se usa, para que sea un uso sustentable. En Cafayate, en Salta, los viñedos que desmontan tienen la obligación de replantarlos, entonces tenés bodegas con los cercos de cardones. Ese tipo de medidas suma".

Descuidan preservación

El déficit en investigaciones, lo explica diciendo que "en la provincia, desde los organismos oficiales, se ha enfocado más en temas de desarrollo, descuidando líneas como lo es la preservación. Es una tendencia general, y a nivel nacional la ciencia pone más el ojo en el afuera, en lo que manda el mercado mundial, y los cardones no son un elemento redituable. En cuanto a climatología y la ornitología, sucede que los grupos de investigación actúan de manera aislada, sin una cabeza que lo enmarque de manera conjunta".

Y termina diciendo que "las medidas de limpieza de cardones, que incluyen a estudiantes de secundarias, influyen a nivel educativo, y demandan un esfuerzo muy grande, pero si no tenés un diagnóstico previo es difícil saber qué medicamento le vas a dar. Hoy no hay un diagnóstico concreto, por eso buscamos los datos. Los que se realizan son trabajos buenos en lo que hace a la concientización".

Daño a cardonal en La Banda de Tilcara



TILCARA (Corresponsal). Vecinos del barrio de La Banda, en Tilcara, denunciaron el desmonte de un cardonal que se está llevando a cabo en la zona. “Ya venía hace rato, hace cosa de un mes”, dijo Antolín Sajama. “Y hace una semana que empezaron de nuevo a tirar los cardones, una parte con la máquina y después los cortaron con una sierra”.

Contó que “los cortaron por la mitad, los cardoncitos quedaron por la mitad. Un muchacho dice que es para sus cabritos, que les daba de comer cardón, pero nada que ver. Nos damos cuenta que no es así la cuestión. Pensamos que los mandaron otra gente que supuestamente se quieren posesionar ahí”.

Según relató, esos terrenos serían fiscales, y el paraje se llama Rodeo Chico, “cerca del río seco que se llama Sococha, cerca de donde le dicen la Cancha de Yurquina"” Agregó que “hicimos dos denuncias, pero supuestamente dicen que mandaron los papeles ya a Jujuy a Medio Ambiente. Hasta ahora no se sabe nada. Yo creo que hasta el momento tiraron como treinta cardones”.

“Ayer los paramos, les fuimos a decir que dejen a los cardones y se fueron, pero ya tiraron un montón y el daño ya está hecho. Los cardones que cortaron a la mitad ya no vuelven más a crecer”.