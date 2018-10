River y Sarmiento se cruzan en el Cuyo

River va por más ante el sorprendente Sarmiento de Chaco que quiere dar el batacazo. Juegan hoy por los cuartos de final de la Copa Argentina en el estadio "Malvinas Argentina" de Mendoza desde las 15.30 con el arbitraje de Fernando Espinoza.

Si bien Marcelo Gallardo, técnico "millonario", no confirmó el once, se presume que Quinteros será de la partida además de contar con Armani en el arco. Tomando como referencia el elenco que comenzó disputando el partido frente a Independiente por la Copa Libertadores, Quinteros reemplazará a Lucas Pratto, por lo cual Rafael Santos Borré pasará al ataque junto a Ignacio Scocco. Además Gallardo no podrá contar con Exequiel Palacios, quien sufrió un desgarro y su lugar lo ocuparía Nicolás De la Cruz aunque no se descarta que en esa posición juegue Enzo Pérez.

Por su parte Sarmiento de Resistencia juega en el Torneo Federal A y es la sorpresa de la Copa Argentina, ya que en la actual competencia ya eliminó a Racing, a Unión de Santa Fe y a Atlético Rafaela, por lo cual buscará seguir de racha ante River.

El técnico Raúl Valdez no dio a conocer el elenco que pondrá en Mendoza, ya que aún no definió si en el lateral derecho jugará Pablo Cuevas o lo hará y Jonathan Gallardo mientras que en el mediocampo probó con Marcos Fernández. Si Orzán está en óptimas condiciones, será titular, sino Fernández irá desde el inicio, además Gonzalo Cañete será de la partida o si jugará Alexis Bulgarelli.