Organizaciones de consumidores van a la Justicia por el cargo extra en la tarifa de gas

Al menos 30 asociaciones de defensa del consumidor presentarán esta semana días un recurso de amparo ante la Justicia para impugnar la disposición del Gobierno que obliga a los usuarios a pagar un "cargo extra" en la tarifa de gas por la devaluación.

Lo adelantó la presidenta de la Federación de Mutuales para la Defensa Organizada del Consumo (Femudeco), Inés Bienati, quien además aseguró que "la situación es desesperante" y buscan "la impugnación y nulidad" de la medida. El Gobierno había pedido esta semana un "sacrificio compartido" a los usuarios, para que se hagan cargo de la devaluación.

"Si la gente ya no podía pagar, no quiero imaginar ahora, que hay que abonar un dineral. Esto no solo afecta a los más vulnerables sino también a los de clase media", cuestionó.

Desde enero los usuarios deberán pagar un cargo extra en las facturas de luz durante 24 meses-hasta diciembre de 2020- para compensar a las productoras por la devaluación del peso.

"Los usuarios no tienen que hacerse cargo de los problemas derivados de la devaluación del peso. En todo caso, tendría que hacerse cargo el Gobierno a través de los impuestos", opinó.