Las "Leliq", la nueva "estrella" del mercado cambiario

La agresiva política monetaria del Banco Central para secar de pesos la plaza financiera en su intento por estabilizar al dólar, lo llevó a colocar y renovar en una semana casi $436.000 millones en Letras de Liquidez (Leliq), la nueva "estrella" del mercado.

La tasa promedio que debió validar la autoridad monetaria saltó de 67,17% el lunes último, cuando arrancó el mecanismo, a 73,31% el viernes, al cumplirse la primera semana.

Como estos instrumentos se colocan a siete días, un dato a seguir de cerca es qué ocurre en las próximas semanas con el volumen: si van en ascenso representarían un problema, indicaron especialistas.

Los volúmenes de colocación fueron variados, pero van a la suba, y ya hubo dos jornadas (miércoles y viernes) en que el Bcra colocó por encima de los $ 100 mil millones.

Con la Leliq, el Bcra le "vende" papeles a los bancos a cambio de que entreguen el dinero de sus clientes que tienen en depósito.

Ese dinero se esteriliza, por lo que ya no vuelve al mercado, lo cual impide destinarlo a la compra de dólares o a pagar precios más caros por bienes y servicios.

Especialistas consultados por NA estimaron que cada día el Bcra paga en promedio unos $ 1.000 millones en intereses con este esquema, aunque el cálculo fino de semejante suma depende del volumen y la tasa que afronte.

La estrategia monetaria contractiva ya preocupa a los expertos por su posible efecto "bola de nieve".

En el Bcra sostienen que este es el camino para liquidar de una vez las temibles Lebac y consideran que la magnitud de las colocaciones irá mermando cuando se estabilice la cotización del dólar, porque el mercado ya no tendrá pesos suficientes para seguir adquiriendo dólares.

Pero especialistas consultados por NA alertaron que estas letras predisponen al país a tener problemas de consistencia macroeconómica a mediano plazo.

"En principio esto parece un cambio de nombres para el mismo problema", dijo un experto consultado que prefirió el anonimato para no hacer olas en la relación con la flamante conducción del Bcra. En el Central son optimistas y recuerdan que en estas letras sólo puede invertir la banca: "El dólar no puede subir de manera persistente si no hay pesos nuevos dando vueltas", destacó una fuente cercana al Bcra.