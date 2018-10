Carrió dijo que perdió "la confianza en el Presidente"

La diputada oficialista Elisa Carrió aseguró que perdió "la confianza en el presidente" Mauricio Macri tras considerar que "se rompió el pacto contra la impunidad".

Luego de sus cruces con el ministro de Justicia, Germán Garavano, la líder de la Coalición Cívica explicó que está "desilusionada" con el mandatario nacional, aunque ratificó que va a "garantizar la gobernabilidad".

En un evento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, donde fue a participar de la presentación de un libro de la legisladora del Parlasur Mariana Zuvic, Carrió cargó también contra el jefe de Gabinete.

"Garavano hace lo que le dice (Marcos) Peña", señaló, y resaltó que "la decisión de actuar, o no" ante este tipo de hechos "es de Macri".

Al respecto, la diputada de Cambiemos destacó que el Presidente se encuentra "en un tiempo de bisagra histórica" en el que tendrá que decidir entre "la línea de (Daniel) Angelici y la línea Carrió".

"Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae", advirtió.

Ante un auditorio colmado, la jefa de la Coalición Cívica indicó: "O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio" porque "si es Angelici son los barrabravas, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, Fútbol para Todos, Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis".

Sin embargo, aclaró que no tiene en carpeta una ruptura con la coalición de Gobierno.

"Tampoco me voy a ir porque no voy a ser funcional a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el Presidente me busca, es cierto que sólo tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar. El partido está jugado así", subrayó. .

Carrió también descargó su furia contra el Gobierno por la remoción de tres funcionarios de la AFIP que contaban con su apoyo en la investigación de Ángelo Calcaterra, el primo del presidente.

Según dijo, los despidos de Horacio Castagnola, Jaime Mecikovsky y Carlos Bo, a quienes definió como "héroes de la Afip" por ir al fondo de la investigación en la llamada causa de los cuadernos, "equivale a aliarse con Echegaray y su gente".