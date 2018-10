“Pedimos al Gobierno velar por los más pobres”

Una quincena de bandas de sikuris fue anunciando el caminar del pueblo de Jujuy que peregrinó junto a su Santa Patrona la Virgen del Rosario, de Río Blanco y Paypaya desde la Catedral Basílica por las calles de la ciudad, hasta el kilómetro 9 1/2 de la ruta provincial Nº 1 donde llegó al campito del Santuario, lugar en que otras miles de personas esperaban su llegada.

También allí rodeando el templete, se apostó una guardia de honor del RIM 20 y de las banderas de ceremonias nacional y papal de establecimientos de la ciudad, además de algunas autoridades como la presencia del ministro de Salud Gustavo Bouhid, el intendente de Palpalá Pablo Palomares y jefes militares.

El obispo de la Diócesis Daniel Fernández, junto al clero, inició el oficio de la misa concelebrada apenas llegada la imagen de la Santa Patrona de Jujuy.

Las palabras de monseñor Fernández tuvieron un marcado acento mariano. Comenzó agradeciendo la presencia de todos los peregrinos en el Santuario, destacando a los que llegaron desde la Basílica de Luján junto al padre Adolfo quienes trajeron una réplica de la imagen.

"Nos sentimos tan unidos a los millones de peregrinos que transitaron los 74 kilómetros que unen la Ciudad de Buenos Aires con la Basílica de Luján para estar a los pies de la Virgen. Con todos ellos estamos declarando una vez más nuestro amor a la Virgen, nuestro cariño hacia ella. La palabra de Dios que escuchamos, el Evangelio nos relata el comienzo de esa historia hermosa cuando esta jovencita de Nazaret recibe el anuncio del ángel. El anuncio que le abre la expectativa de ser la madre del Mesías, del Salvador. Dios irrumpe en la vida de esta muchacha, dando un horizonte a su vida y significado a su existencia que ella no se imaginaba siquiera y acepta sin comprender una misión que es la que se va a abrir después a esta maternidad, en cada uno de nosotros. Esta joven Virgen termina siendo madre y no sólo madre de Dios a quien le dio la naturaleza humana sino que a los pies de la cruz, Jesús la hizo madre nuestra, madre de todos los hombres a través del discípulo amado que nos representaba a todos nosotros".

Más adelante apuntó que "desde allí está María firme cuidándonos a cada uno de nosotros. Es lo que sentimos en nuestro corazón y hemos venido a visitarla porque queremos estar cerca de ella, porque queremos agradecerle y pedirle. También están cerca aquellos que nos siguen a través de la radio y la televisión; no se sientan más distantes ni menos favorecidos, los enfermos, los pobres, los necesitados, los que no han podido llegar, los que desde las clínicas y hospitales están también acompañando porque hay una Madre que nos cobija a todos. Que es lo que nos trajo aquí, que es lo que tenemos en nuestro corazón, ella lo sabe, no tengamos miedo. No nos vayamos de aquí insatisfechos, ella ya conoce, como una madre adivina los dolores, las angustias de sus hijos y sabe, presiente lo que les pasa, lo que les hace bien, lo que les hace sufrir los peligros a los cuales pueden estar expuestos. María conoce lo que trajimos cada uno en nuestro corazón, dejemos todo en ese corazón de madre que es capaz de custodiar y acompañar la vida frágil de sus hijos y de su pueblo". "Hoy María como Iglesia queremos poner a tu cuidado, la vida, que es el regalo más grande que Dios nos dio. Esta hermosa posibilidad de decir sí, de ser conscientes y pensantes", indicó.

"Son tiempos difíciles"

También el mensaje del obispo tuvo un fuerte acento social señalando que “son tiempos difíciles para apuntalar la cohesión social de nuestro pueblo. Hoy es todo difícil, yo hablaba de los comedores, sabemos que hay pocos recursos, todos tenemos que dar de comer a cien personas con 600 pesos, y cualquiera que va al supermercado sabe que con 600 pesos no se compra mucho. Pero eso tiene que ayudarnos a ser más generosos y a poder poner el hombro en este difícil momento”.

Más adelante señaló que “en ese doloroso tercio que no llega siquiera a fines de mes, hoy traemos toda esa preocupación a los pies de la Virgen, ella sabe que no nos alcanza el dinero, ella sabe de la angustia que pasamos en casa y quiere darnos fuerza para resistir solidariamente, porque ese es el camino, resistir juntos, hacer fuerza juntos, mirar al que tenemos al lado, compartir lo poco que tenemos, hacer un cordón que sea capaz de no dejar a nadie afuera, no dejar a nadie en la soledad, el hambre en la miseria”.