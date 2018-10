"Construir la equidad como oportunidad"

Fue protagonista del discurso de cierre del Woman 20 (W20), el grupo que trata los temas de mujeres en el G20 que se llevó a cabo el 3 de octubre en el Centro Cultural Kirchner donde se presentaron paneles sobre el futuro del trabajo.

¿Cómo llegó a ser parte del cierre del Woman 20 (W20)?

La semana pasada participé en la provincia de Buenos Aires del evento internacional Sustainable Brands 2018 donde ofrecí una charla para un grupo de empresas sustentables que año a año se reúnen para evaluar hacia dónde va la sustentabilidad de sus negocios.

Este evento nuclea a jóvenes empresarios que están iniciando su camino y en la oportunidad se mostraron ejemplos de empresas sustentables como Natura que expuso cómo logró su crecimiento a partir del aprovechamiento de recursos y cómo armaron una línea de cosméticos.

En este marco es que me tocó dar una charla sobre los conceptos de la sustentabilidad y fue en ese momento que alguien me escuchó y me propuso dar la charla final del G20 sobre el tema de "La mujer rural".

Yo no participé de las discusiones del equipo técnico pero sí del cierre contando mi historia personal de vida y haciendo una proyección a partir de las necesidades que detecto de los huecos y los intersticios en la ruralidad para las condiciones de equidad.

¿Cuál es el mensaje que ofreció?

El mensaje que yo quise dar fue, en primer lugar la construcción de la equidad como una oportunidad. A la ruralidad le debemos desde hace mucho tiempo mejorar las condiciones de equidad en todos los sentidos para que pueda ser un camino a las economías locales y regionales.

Todavía nos queda mucho en esa área, revalorizar el rol de la mujer en el área rural como conservadora de la biodiversidad y el agregado de valor que no sea sólo una estrategia comercial sino una estrategia integral de equidad y por supuesto con un énfasis muy especial en el acceso a la universidad, en el cuidado de los recursos y en el manejo de la información.

¿Qué es lo que le produjo participar de este evento tan importante?

Una de las cosas que más me emocionó es que al terminar la charla todos los presentes y hasta el personal que trabajaba en el lugar me dijeron que se sintieron muy identificados con mi relato. Ocurre que muchas veces los provincianos tenemos que tener un desarraigo muy fuerte para poder encontrar espacios laborales. Entonces, la gran deuda pendiente es que podamos quedarnos donde somos y ese es el desafío de los jóvenes. Que en las áreas rurales puedan encontrar espacios laborales para insertarse. En muchos de nuestros campos los jóvenes se están yendo y se están quedando los niños y los abuelos.

¿Cuál es el papel del trabajador rural en la actualidad?

Nos queda mucho camino por trabajar a todas las instituciones, que es tratar de generar condiciones para poner en valor las cosas. Por ejemplo hablar hoy de agroindustria rural para valorizar, tenemos que considerar el agua, pasando por las maquinarias y las tecnologías.

Si hablamos del acceso a la información, hay lugares que no tenemos ni señal de teléfono.

El rol definido dentro de la sociedad como consumidores de lo que nos llevamos todos los días a la mesa, creo que muy pocos conocen quién los produce. El mercado de la alimentación es muy sesgado, es un mercado que tiene que ver con lo que nos ofrece la industria alimentaria y no con lo que nosotros valoramos de las producciones locales.

Creo que quedan muchos caminos para poder establecer un sentido de equidad, pero profundo.

Por ejemplo uno mira cómo en otros lugares, estas mismas herramientas y quizá con menos recursos han logrado fortalecer sistemas que hoy admiramos, como los quesos franceses, los vinos italianos y que en realidad son casi iguales los recursos que nosotros tenemos, nada más que las estrategias que hay para fortalecer esos sistemas son diferentes.

¿Hay productos jujeños que hayan llegado al exterior?

La mayoría de los productos que tenemos están en condiciones de llegar a una cuestión exportable. Pero realmente, ¿es eso lo que queremos? ¿O lo primero y lo más próximo es el mercado local?

Uno ve como exitoso a aquel que pudo cruzar el charco, pero me parece que más exitoso sería si pudiera estar insertado en todas las mesas de nuestras casas, cotidianamente.