Atlético Cuyaya sigue como único puntero

Cuyaya, el conjunto "bandeño" jugó ante Talleres en el estadio "La Tablada", cotejo que fue dirigido por Víctor Condo, ante un puñado de hincas locales, que a pesar de la calurosa tarde en la "Tacita de Plata" acudieron, fue victoria por 2 a 0 de Cuyaya, que fue claramente superior a su rival periqueño.

Desde el minuto uno de juego, el local salió a buscar a su contrincante, atacó mucho por los laterales y fue siempre peligroso tanto con el capitán Ruiz como el "Tanque" Solorza, quien se llevaba siempre las marcas, a los 36’ de tanto empuje llegó la primera alegría, fue Videla el autor del 1 a 0 parcial a favor del conjunto capitalino.

Para la segunda etapa no hubo mejoras en Talleres, los pibes del "expresito" jugaron desconocidamente, estaban imprecisos, sin llegadas convincentes y sobre todo un desentendimiento colectivo elocuente, quizás el recambio de algunos jugadores ausentes, se sintió. Por el lado de Cuyaya todos brillaron, a los 2’ Flores puso el 2 a 0 definitivo y a partir de ahí, fueron superiores, desde el arquero que tapó un par de situaciones, hasta el punta, que desequilibró constantemente.

El local vive un presente dulce, peleando el campeonato de la Liga Jujeña de fútbol y en la Copa Jujuy, por ello el trabajo del entrenador se refleja en sus dirigidos, en este partido demostraron su identidad colectiva, fueron superiores al siempre complicado Talleres y fundamentalmente tiene efectividad.

Por el lado del "expreso", se deben ajustar algunas cuestiones, como la identidad de juego que se perdió, el recambio de futbolistas que hasta aquí no sumó demasiado y las ausencias que son significativas, en este encuentro no jugaron Zampini, Vera, López, Méndez ni Barrera, algunos suspendidos y otros por lesión, todos piezas claves, que parecen por ahora no tener reemplazantes.

Lo concreto es que tras la victoria en "La Tablada" el "bandeño" sigue mirando a todos desde lo más alto de las posiciones.

La Viña es su único escolta a cuatro puntos de distancia y prometiendo dar pelea.