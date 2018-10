El capitán Frezzotti dijo: "Un error costó caro"

El capitán de Gimnasia, Alejandro Frezzotti, se retiró del estadio "Alfredo Beranger" con evidentes signos de fastidio por la manera en que se desencadenó la primera derrota en el torneo:

"Hicimos un buen partido y cometimos un error que nos costó caro. Fue una lástima haberlo perdido así con ese gol de una pelota parada que las habíamos ganado siempre y por eso nos vamos con mucha bronca".

"Topa" entiende que el mal presente del "lobo" , en el que hace 11 partidos que no gana y los promedios empiezan a preocupar, se debe por la falta de contundencia y las distracciones defensivas. "Venimos de hacer 2 buenos partidos pero no podemos sumar de a tres. Nos está faltando convertir en el momento justo y no tenemos que tener más desatenciones. Con Santamarina nos empatan al final y hoy (por el sábado) perdemos el partido", aclaró el volante que el sábado pasado enfrentó a su exequipo.

Leonardo Ferreyra también dialogó con este matutino.

El lateral de Gimnasia pidió encarecidamente no cometer más equivocaciones que en los últimos partidos les viene costando caro al equipo: "Sabíamos que la única manera de hacer daño que tenían ellos era de pelota parada y nos pasó. No tienen que pasar estos errores más, sobre todo en estos partidos cerrados y duros que se definen así".

Ferreyra quedó conforme con el nivel ante Temperley. "Nos vamos con bronca por el gol que nos hicieron hoy (por el sábado). El funcionamiento del equipo fue bueno y ellos no nos lastimaban. Estos detalles hacen la diferencia en la categoría", aclaró el futbolista.

Córdoba con una molestia muscular. El juvenil volante debió salir promediando la etapa complementaria ante Temperley por una molestia en el cuádriceps derecho. Habrá que aguardar la evolución en la semana para saber si va a poder estar presente el áabado ante Instituto este jugador que es de los más destacados de Gimnasia en el arranque del torneo.

Duelos de ayer

Ayer se disputaron tres partidos por la sexta fecha de la B Nacional.

En Mendoza, Independiente Rivadavia venció 2 a 1 a Villa Dálmine, en el estadio "Bautista Gargantini" y continúa invicto como local ganando los tres que jugó.

Los goles de la "lepra" fueron marcados por Cristian Lucero, a los 37 y 42 minutos del complemento, mientras que Fernando Alarcón había adelantado al "viola", a los 32’ del primer tiempo.

La "lepra" consiguió una notable victoria en su casa, que a fuerza de entrega y esfuerzo logró dar vuelta un resultado que parecía adverso hasta los últimos diez minutos.

El trámite del partido arrancó parejo sin un claro dominador, la pelota iba de un lado al otro con rápidas transiciones. Independiente apeló a las bandas para generar sus primeras insinuaciones, mientras que el "violeta" no se replegó y buscaba salir rápido de contra.

Igualmente al partido lo ganó el equipo cuyano.

Además, Guillermo Brown de Puerto Madryn le ganó 2 a 0 a Rafaela y Mitre de Santiago derrotó 1 a 0 a Defensores de Belgrano.

Apoyo en Temperley

Hinchas jujeños en el “Beranger”. Seguramente si la Aprevide hubiese comunicado con más anticipacíon la habilitacion de visitantes la concurrencia hubiese sido mayor.

Además la entrada tenía un costo no menor como $320.

Vale recordar que por Copa Argentina ante Almagro también en el estadio de Temperley la tribuna popular se pobló de hinchas del “lobo” que supieron un mes antes que iban a poder concurrir.

Unos 30 hinchas se ubicaron en la tribuna lateral detras de los bancos de suplentes del estadio “Alfredo Beranger”. Las banderas de “El Carmen” y de “Budge” se hicieron presentes.

Inexplicable fue que los visitantes tuvieran que esperar que se retire primero la masa de hinchas del “gasolero” para salir del estadio.

Once encuentros sin ganar. Gimnasia hace 11 partidos que no puede lograr una victoria, con 7 empates y 4 derrotas. La última vez que sumó de a 3 fue hace casi 7 meses, cuando venció a Brown de Adrogué como visitante por 2 a 0.

Mientras que el rival del sábado, Temperley, no ganaba como local hacía 10 meses y lo consiguio ante Gimnasia con el debut del entrenador Cristian Aldirico.

Diego López volvió a jugar en el “lobo”. El defensor jujeño tuvo los primeros minutos en cancha ante Temperley desde el regreso al club a mitad de año, luego de pasar por Central Córdoba de Santiago del Estero y por Gimnasia de Mendoza. Estaba previsto que integre el banco de suplentes pero una molestia física de Caro Torres le permitíó a López ser titular en la zaga.

Se vienen dos en casa. El próximo sábado desde las 17 Gimnasia recibirá a Instituto en el partido postergado de la fecha 5. Luego por la fecha 7 volverá a jugar en Jujuy.