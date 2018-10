Emotivo recuerdo de Marcelo Guanuco

Elva Vilte, vecina de Tilcara que toma como propia la tarea de rescatar la memoria de aquellos vecinos que dejaron huella, nos recuerda que ya pasó un año del fallecimiento de Marcelo Guanuco, conocido por el oficio de diariero, pero de quien agrega que "no sólo era un expresivo comentarista de las noticias, sino que se interesaba por todas las cosas que pasaban en su pueblo, y cuando caminábamos juntos por la calle saludaba al anciano, al amigo, se paraba y yo le decía pero vamos, pero siempre estaba mirando al que venía".

Agrega que "sólo con una sonrisa, capaz que no decía nada pero para él era muy importante comunicarse. Y no solamente con gente de su edad, sino también con el niño, con el viejito, los conocía a todos. Era un hombre que tenía contacto con el pueblo, y a mí me sorprendía porque uno vive en el pueblo pero no conocía tanto a la gente que andaba por la calle. Así demoraba un montón para ir a cualquier lado".

Nos alcanza un texto que escribió en su memoria, y nos pide que lo publiquemos. Empieza diciendo que "hoy te recordamos al cumplirse un año de tu partida de este mundo, quizás con muchos sueños que no pudiste concretar. Fuiste un iluso valiente y audaz, con alegrías y decepciones, un guerrero en tu paso por esta tierra. En el corredor de tu vida se cerraron muchas puertas, son experiencias que van pasando, pero tus puertas estaban allí sin importar que se abran o se cierren. Lo bueno es que se abrieron siempre las que dan a la prosperidad, al entendimiento, al perdón, a la libertad, al reconocimiento de tu propio ser, todo esto sea ejemplo para tus hijos y los que te conocimos, gracias".

Sigue diciendo que "tu partida también trae a mi mente muchas reflexiones: sostener un ideal, creer en el otro, plasmar proyectos con esperanza de vida, caminar tu camino con amor para ti y los demás. Fuiste libre en tus decisiones y dejaste fluir tus ideas con toda libertad. ¿Cómo no recordar tu sonrisa que en la calle repartías cada mañana, o en cada encuentro con tu saludo afable, con la mano levantada para conectarte con el otro, con el vecino, con el amigo, con el niño, con el anciano de tu pueblo de Tilcara, de esta tierra bendita tan tuya como mía?"

Y termina diciendo que "fuiste un soñador sin sueños. Qué paradoja, ¿no? Un testarudo sin miedos, al fin un buen hombre. Un ciudadano de ley, como decimos los lugareños. Pienso que seguirás tejiendo sueños, en el más allá, para tus seres queridos que te lloran sin consuelo, pero como creyentes anidamos en nuestro corazón la creencia de la resurrección y del perdón, el que ama perdona y Dios perdona a sus hijos, así pienso yo que te conocí desprendido de todas las limitaciones de la mente humana. Hasta siempre, amigo mío".

Luego nos habla de una obra de teatro que quiere reflejar la vida de la última chichería tilcareña, la de la familia Arroyo, que seguramente contará con un espacio en estas páginas, y de un homenaje fotográfico a aquellos que dejaron su huella en el pueblo, pero mientras tanto firma este texto del recuerdo como "una amiga".

.

.

.

.