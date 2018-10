Octubre promete ser pródigo en noticias

Este mes, el primero del trío final del año, promete traer en su calendario noticias importantes en todos los órdenes: político, económico, judicial, gremial y otros que obviamente derivan de los primeros de manera irrebatible. El panorama internacional,por ejemplo, no se cansa de enviar informaciones que gravitan entre nosotros. Arde Brasil: confirmando lo anticipado varias veces desde estas líneas, la derecha sigue su avance en el continente. Jair Bolsonaro, según las primeras estimaciones al cierre de esta columna, se alzaba con casi el 40 por ciento de los votos presidenciales y se perfila como número uno para el ballotage donde competirá con Fernando Haddad. ¿Por qué importa? Porque el giro a la derecha es afianzar el cierre del capítulo de los ensayos de izquierda, llamados ácidamente populistas, o piadosamente progresistas. Esos ensayos cubrieron de esperanzas a las multitudes latinoamericanas, pero los excesos, la corrupción, el enamoramiento malsano de los líderes con el poder y la impunidad terminó por correrlos de la escena entre el desencanto popular. En Brasil esto fue tan fuerte, que ni siquiera el alto liderazgo de Lula, condenado por corrupción y la fuerte presencia de la expresidenta Dilma Rousseff, pudo ser trasladado al muleto candidato del Partido de los Trabajadores. Para el cristinismo argentino constituye una desilusión. Esperaban que su símil brasileño -según su propio concepto- arrase en las elecciones y que la onda expansiva los sirviese de ejemplo y modelo para el 2019 local. Pero aún saltando al vacío, y reconociendo al nuevo ganador como un admirador de las dictaduras, los brasileños prefirieron eso antes que el regreso al modelo de Lula. En Chile, donde la derecha gobierna de la mano de Sebastián Piñera, y donde el pinochetismo mantiene importantes adhesiones en la población y gran capacidad de influencia en la vida pública, la Justicia resolvió una suerte de extinción de dominio de bienes mal habidos e incautó 19 millones de dólares que se encontraban en poder de herederos del exdictador trasandino. En nuestro país la noticia ganó las primeras planas y no hubo argentino que no se volviera a mirar a los jueces federales y a los legisladores nacionales que hasta hoy siguen cubriendo con actitud corporativa la recuperación de bienes para el Estado. Finalmente, en Perú, donde también gobierna la derecha del Presidente Martín Vizcarra, un juez federal revisó el indulto del exmandatario Pablo Kuczynski, anuló la prisión domiciliaria del expresidente Alberto Fujimori, a los 81 años lo reenvió a prisión y cortó de raíz un episodio de toma y daca que empañaba la calidad institucional del Perú. Alrededor de Argentina, de alguna manera, pareciera que los Estados buscan depurar situaciones indeseadas, corregir errores y buscar transparencia en la Política y la Justicia. ¿La "moda" nos alcanzará algún día?

Noticias judiciales

Por ahora, la Justicia Federal dio noticias: la Cámara Federal de Casación Penal absolvió por prescripción al expresidente Carlos Saúl Menem por el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia. La prescripción, bueno es no olvidarlo, llega después de 23 años de dilaciones judiciales. Por la causa conocida por "Los Sauces", la expresidente Cefk, sus hijos Máximo y Florencia, junto a Cristóbal López, Lázaro Báez y otros notables, llegarán a juicio oral en febrero. Se trata de presunta defraudación al Estado y lavado de dinero. Es quizás una "causa menor" pero la repercusión de las posibles sentencias puede ser explosiva. Tanto como el encarcelamiento de Florencia Kirchner, quien carece de los fueros que protegen a su hermano y su madre. Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Germán Garavano tuvo una expresión extraña y al menos inoportuna. "No es bueno que se pida la detención o se detenga preventivamente a un expresidente", dijo. El funcionario se excedió de tal manera que invadió las decisiones privativas de otro poder del Estado y las reforzó para peor cuando agregó: "Creo que se exagera con las prisiones preventivas". Tal vez decir seguramente que no es bueno para la imagen de cualquier país que se deba llegar a esas situaciones, pero, confirmando que se trata del pensamiento oficial, el presidente provisional del Senado Federico Pinedo, lo respaldó públicamente aunque después también se solidarizó con Carrió (¿?). Sólo les faltó ser explícitos admitiendo que sigue firme la idea del jefe de Gabinete Marcos Peña y del consultor presidencial Jaime Durán Barba, de subir al ring a la expresidente Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, y a nadie más. Lilita Carrió estalló y hasta amenazó con pedir juicio político al ministro y agitó una vez más el fantasma de su alejamiento de Cambiemos. Sólo Cefk debe haber celebrado el escandalete, en medio de sus días tortuosos, apenas mitigados por la estrafalaria oferta de Diego Maradona, de compartir una fórmula presidencial con ella. Algo exaltó aún más a Lilita. Macri echó de las Afip a tres "héroes" apadrinados por la diputada, que investigaban a su primo Angelo Calcaterra. Y amenazó por enésima vez con quebrar su alianza. Malas noticias.

Ay...Iguacel...!

Pero no es Garavano el único a quien su incontinencia verbal le cobra caro. El secretario de Energía Javier Iguacel dijo que los que se quejan por el pago extra que todos los argentinos deberán realizar en sus facturas de gas, "son militantes kirchneristas". Obviamente cuando quiso aclarar se hundió en un mar de fango hasta sus pobladas cejas, y su falta de capacidad para comunicar lo que -tal vez- quiso decir, y terminó casi certificando que cuarenta millones de argentinos serían kirchneristas.

Más de la Justicia: el archiduque de las empresas nacionales Paolo Rocca declaró durante más de dos horas ante el juez Bonadio, por la causa de los cuadernos y las coimas. Pero, quizás por su altísima alcurnia empresarial convenció al juez de no haber estado tan al tanto de las coimas que pagaba su segundo al mando y se retiró de Comodoro Py tal como había llegado: sin contactos con la plebe. Simultáneamente en otros ámbitos judiciales,

todos los involucrados en el accidente de Once, debieron pasar a sus respectivas celdas (Schiavi, Jaime y otros) y se espera como frutilla de ese postre que se cocina desde diciembre del 2012, que pasado mañana se conozca la condena a quien sería el máximo responsable, don Julio De Vido.

Noticias en Jujuy

La Justicia en Jujuy también se prepara para noticias importantes. La causa de "Pibes Villeros", está llegando a su fin, en el capítulo de las audiencias. Sin embargo, la elevación final a juicio oral y público, todavía parece tener por delante algunos meses de idas y vueltas. La "Megacausa" por su parte, sigue en marcha lenta entre recursos y quejas de las defensas. Corrieron versiones en fuente oficiosas que finalmente llegó a Jujuy un tercer informe de la UFI (Unidad Financiera Internacional) que ampliaría de manera fehaciente y lapidaria viajes y de exfuncionarios jujeños a paraísos fiscales del Caribe y a Panamá, ciudad emblemática que no habría sido escala técnica hacia otros rumbos, sino destino final de posibles cruces de caminos de dinero mal habido. También estarían en poder del juez informes de fuertes movimientos de dinero en Bancos Nacionales. Por su parte, los abogados de los famosos auditores de la Nación, que debieron haber controlado las inversiones y las obras con la plata que enviaba la Secretaría a cargo de José López, se plantarán en objeciones, recusaciones y recursos con el solo objetivo de la dilación, para no cargar en la mochila del hombre de los bolsones, el otro peso de una condena en la Provincia de Jujuy. Y ellos insistirían en llevarse la responsabilidad de López al fuero federal. El panorama como se ve, amenaza con exceder los no más de sesenta días reales que quedan para el final del año judicial con lo que las actuaciones se verían interrumpidas por la próxima feria del verano, en la que aparece como muy difícil que se habiliten nuevamente días y horas para seguir los trámites. Versiones recogidas en pasillos tribunalicios hablaban hasta de un desguace de la causa mediante la cual, principales involucrados podrían ser encapsulados y derivados al fuero federal, antigua aspiración de algunos defensores por la que hoy no se muestran tan entusiasmados como al principio. De esta manera, quedarían en la competencia de la Justicia jujeña, los actores de la segunda, tercera y cuarta línea de la causa. El tema es motivo de sesudas elucubraciones en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación, de los operadores judiciales del Poder Ejecutivo y del propio Superior Tribunal local. Pero no pasará de octu bre, sin que se definan las posiciones. Mientras todo esto se cocina a ritmo acelerado, precisamente son los operadores políticos quienes recuerdan en cada conversa, que el 16 de enero próximo vencerá -indefectiblemente- el plazo para mantener en prisión preventiva a la jefa tupaquera Milagro Amalia Ángela Sala de Noro (ya se prorrogó un año su condición) y esa fecha, exactamente dentro de 100 días, debería recuperar la libertad. Libertad que usaría, según sus propios dichos, para iniciar la campaña electoral como candidata a gobernador de la Provincia y chocar frontalmente al GM.

¿Adelantamiento?

La política tampoco da tregua. Y tan caliente se pone el panorama que el adelantamiento de elecciones se comenta cada vez en voces menos disimuladas. Gerardo Morales apuraría los tiempos con cierta tranquilidad que le dan sondeos de opinión que hasta hoy no le reconocen adversarios de fuste y con estructura sólida enfrente, y después, más tranquilo, concentraría esfuerzos en apoyar la reelección de Mauricio Macri. Con el radicalismo jujeño vivo, pero freezado, apenas necesita un golpe de microondas para ponerlo en modo campaña. Solamente deberá atender la conformación de su fórmula provincial, que hasta el momento siempre se adelantó que se repetiría la del 2015, y acomodar los tiempos del calendario electoral. Los socios locales del GM, con escasa relevancia en Cambia Jujuy, simplemente se amoldarían en procura de sostener la permanencia. Nombres y fechas permanecen herméticamente en la cabeza del GM, aunque sus allegados afirman que ya están casi definidos, esperando solamente un momento menos tóxico de la vida pública para convertidos en noticias. Solamente el peronismo jujeño se prepara para dar batalla. Un Congreso Partidario buscará abrir las puertas a una amnistía amplia con los objetivos de facilitar el regreso a casa de muchos desengañados que probaron suerte en otros cuarteles, depurar sus filas, y conocer en detalle la cantidad y la calidad de la tropa que llevará a la contienda. También, este mes de octubre traerá noticias del peronismo jujeño, que deberá meterse de cabeza en la realidad local, sin esperar señales desde la Nación, donde cada día, lejos de aclararse, el panorama se complica y cada dilación es un paso atrás de cara al 2019. El presidente Rubén Rivarola, lo tiene claro, y esto le cae bien. Apurar adhesiones a cualquiera de los aspirantes nacionales, le podría significar la aparición de grietas o fracturas, en la todavía frágil estructura conseguida trabajosamente. Los apuros y las demoras siempre conllevan riesgo de diásporas. Salta es un ejemplo: en la vecina provincia, el PJ tendrá elecciones el jueves 25 de noviembre. Allí diputado nacional MC y exvicegobernador presentó una lista que busca destronar del PJ a Juan Urtubey. Se trata del Frente de Agrupaciones peronistas de Salta -Fapsa-. Tan fuerte es la pelea de los vecinos que el PJ controlado por Urtubey, dispuso en el reglamento electoral que quien quiera aspirar a la presidencia del partido, tiene la obligación de presentar listas en cada uno de los 23 departamentos y de los 60 municipios. Hay recursos presentados por lo que consideran una exigencia abusiva y proscriptiva que de no ser atendida, se trasladaría a la Justicia Electoral. Tal lío político enfrenta el gobernador salteño mientras trabaja en su campaña electoral en un frente que no contempla integrar al cristinismo.

Excelente noticia

La excelente noticia de octubre llegó de la Puna. En la extensa y desolada región de Cauchari, comenzó el tendido del gigantesco espejo de paneles que captará la energía del sol para cambiar la historia provincial. Jujuy sumará a sus tradicionales explotaciones de tabaco, minería y azúcar y se inscribirá en la era solar. El gobernador Morales ofició de feliz anfitrión de la recorrida y afirmó que cuando esté en producción sus 300 mw le reportarán 25 millones de dólares a Jujuy. El GM ha soñado con este proyecto -que todos los jujeños hicieron suyo- y sabe que cambiará el perfil de la Provincia y de una región que asumirá el protagonismo productivo, con miras a extenderse y crecer. Seguramente este avance, le mitigará al GM la migraña de los conflictos del día a día. Cuando mire por encima de la tapia que circunda la actualidad, ya puede ver sobre el suelo extenso, árido y salado del altiplano, el futuro reflejado en las celdas solares y un río de energía despeñándose hacia el sur, con su carga de buenos augurios.