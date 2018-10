Gerardo Morales: "No comparto el nuevo aumento de gas"

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, se mostró esta mañana "sorprendido" por un nuevo aumento en las tarifas de gas, afirmó que en la coalición Cambiemos habían acordado que no habría nuevas subas y dejó en claro que no "comparte" el cobro de un retroactivo a los usuarios.

"Sobre el tema tarifas habíamos hablado otras cosa. Yo recién me entero de esto", enfatizó Morales, quien subrayó: "no comparto este tema porque ya las boletas, las factura han venido muy elevadas".

En declaraciones a la radio La990 se quejó de que "este tema ni lo hablamos" al interior de la coalición Cambiemos y reclamó "no seguir impactando en la clase media, la media baja y la baja".

El gobernador jujeño indicó que antes de que se produjeran los últimos cambios en el Gabinete el mes pasado al interior del oficialismo, los principales dirigentes dialogaron y dijeron "paremos un poco porque a esta crisis la paga la gente, la pagan los pobres semejante devaluación".

Tras señalar que no comparte el cobro extra autorizado en las boletas de gas, Morales insistió en que en su momento propuso imponer el doble que lo que finalmente se dispuso de aumento de retenciones a las exportaciones, es decir "ocho pesos" por cada dólar vendido.

"Este tema ni lo hablamos. Yo no sé si lo hablaron con (el titular de la UCR, el gobernador mendocino) Alfredo Cornejo", indicó Morales.