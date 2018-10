Jujuy en la disputa final por las 7 maravillas naturales de Argentina

La Fundación New 7 Wonders of the World presentó los 28 íconos naturales que continuarán hacía la última etapa de votación de la campaña, en la que se espera elegir las 7 maravillas naturales que representarán al país a partir de 2019.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo, los representantes provinciales recibieron los diplomas de los 28 destinos que pueden ser elegidos como la próxima maravilla natural del país, informó Radio Mitre.

"Estamos seguros de que el dar a conocer y difundir es parte de valorar y comprometernos con el patrimonio natural que tenemos, estos son los lugares que nos unen”, afirmó el CEO de la ONG, Carlos Giménez Vetere y felicitó a los finalistas.

Para alcanzar los 28 paisajes más asombrosos, un grupo de especialistas en distintas áreas de la ciencia, la fotografía, el turismo, el periodismo y el arte llevó a cabo un proceso de evaluación a partir de los 77 lugares preseleccionados por la gente.

Para ello se tuvo en consideración 7 atributos que toda maravilla debe tener: espectacularidad escenográfica, originalidad geológica, singularidad/relevancia, biodiversidad/heterogeneidad, sustentabilidad.

Ahora la decisión nuevamente recae en el público que podrá participar con su voto en el sitio web https://7mar.com.ar

Por su parte Gustavo Santos, secretario de Turismo, instó a todos a votar: “Les pido que nos pongamos las 7 Maravillas al hombro y hagamos que el mundo entero las conozca, y los argentinos redescubran la Argentina; porque cada vez que un argentino viaja por su país, a su vez le da trabajo a otro conciudadano”, aseguró.

A continuación, los paisajes finalistas:

1. Bañado La Estrella | Formosa

2. Bosques Petrificados | Santa Cruz

3. Campo del Cielo | Chaco

4. Campo de Piedra Pómez | Catamarca

5. Cerro Aconcagua | Mendoza

6. Cerro Chaltén| Santa Cruz

7. Cono de Arita | Salta

8. Delta del Paraná | Buenos Aires

9. Dunas de Tatón | Catamarca

10. Esteros del Iberá | Corrientes

11. Glaciar Perito Moreno | Santa Cruz

12. Serranías del Hornocal | Jujuy

13. Laguna del Diamante | Mendoza

14. Parque Arrayanes | Neuquén

15. Parque Los Alerces | Chubut

16. Parque Ischigualasto | San Juan

17. Parque Luro | La Pampa

18. Parque Nahuel Huapi | Río Negro / Neuquén

19. Parque Talampaya | La Rioja

20. Parque Tierra del Fuego | Tierra del Fuego

21. Península de Valdés | Chubut

22. Río Mina Clavero | Córdoba

23. Salar de Pocitos | Salta

24. Salinas grandes | Jujuy

25. Saltos del Moconá | Misiones

26. Selva Misionera | Misiones

27. Valle del Tafí | Tucumán

28. Volcán Lanín | Neuquén