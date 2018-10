Morales le pidió a Carrió "no debilitar la alianza gobernante"

El gobernador jujeño, Gerardo Morales, le reclamó esta mañana a la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, que no "debilite la alianza gobernante" y cuestionó que se realicen cuestionamientos públicos al Gobierno nacional.

"Hay que agotar todas las vías internamente antes de salir tan fuerte y debilitar la coalición gobernante", advirtió Morales, quien advirtió: "no me parece que haya que llevar las cosas a este punto".

En declaraciones a la radio La990, el gobernador radical subrayó: "no me parece que en el punto en que estamos, no estamos ni saliendo ni siquiera de una crisis, pongamos en riesgo la coalición de gobierno y la debilitamos más".

De todos modos, indicó que si "fuera cierto" que un funcionario de la AFIP fue desplazado por investigar a un empresario, como denunció la líder de la Coalición Cívica, "Carrió tiene razón".

"Uno de los problemas que tiene la economía es la falta de confianza, que se ve en la debilidad o no de la alianza gobernante", subrayó Morales.

Para el gobernador, "el Presidente (Mauricio Macri) no está en eso", en referencia al desplazamiento de funcionarios de la AFIP como parte de una supuesta acción de protección a algunos empresarios, como denunció Carrió.

"La AFI, la AFIP y todos los organismos de control e inteligencia tienen que cumplir los controles con los que se fueron y los que están. Que la actitud del gobierno que sea insospechada", consideró Morales, quien pidió que Carrió "hable" con Macri.

Agregó que "si ha ocurrido eso con AFIP y ha habido desplazamientos con esto que dice Carrió con gente que estaba invesetigando a funcionarios del propio gobierno inclusive del propio presidente para mí está mal, en ese sentido si eso fuera cierto carrió tiene razón".

"Me parece que de todos modos hay ámbitos donde dar ese debate", señaló Morales, quien consideró que "hay que agotar todas las vías internamente".

Este domingo, Carrió aseguró que perdió "la confianza en el Presidente" Mauricio Macri tras considerar que "se rompió el pacto contra la impunidad", aunque luego aclaró que no va a "romper" Cambiemos.

Tras sus cruces con el ministro de Justicia, Germán Garavano, la líder de la Coalición Cívica explicó que está "desilusionada" con el mandatario nacional.

En un evento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste en Corrientes, donde fue a participar de la presentación de un libro de la legisladora del Parlasur Mariana Zuvic, Carrió destacó que el presidente se encuentra "en un tiempo de bisagra histórica" en el que tendrá que decidir entre "la línea de (Daniel) Angelici y la línea Carrió".

"Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae", advirtió.

Ante un auditorio colmado, la jefa de la Coalición Cívica indicó: "O se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio" porque "si es Angelici son los barrabravas, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, Fútbol para Todos… Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis".

La diputada oriunda de Chaco también apuntó contra el jefe de Gabinete, Marcos Peña.