Capacitación en Tiraxi

Una jornada taller para el aprovechamiento del ligustro se desarrolló recientemente en Tiraxi, en el marco del proyecto de Fortalecimiento de la gobernanza para la protección de la biodiversidad mediante la formulación e implementación de la estrategia nacional sobre especies exóticas invasoras (Eneei).

Dicho programa tiene como objetivo promover la generación de políticas públicas para minimizar el impacto de las invasiones biológicas sobre la biodiversidad, la economía, la cultura y la salud. En ese sentido se propició un espacio de trabajo con la participación del pueblo ocloya representado por las comunidades de Tiraxi y Laguna de Tesorero. También fueron invitados referentes de Normenta Pacha y Tilquiza.

La propuesta surgió al considerar la cosmovisión de los ocloyas que se asumen como protectores de los bosques nativos y en ese marco se propuso el aprovechamiento de la madera de ligustro.

La actividad fue coordinada por la consultora de la FAO, Tania Witanowsky, y el maestro artesano Ismael Zamora.

La actividad se inició con la preparación de la madera a trabajar, luego se construyó un banco de tareas llamado "burro" concebido para hacer cortes y ensamblaje de madera, entre otras acciones. En la segunda jornada y en función de los intereses de cada uno de los asistentes, se armaron cuatro grupos que elaboraron distintos elementos tales como artesanías, mobiliario y utensilios.

"Hemos trabajado en la elaboración de productos no esperados en el marco del proyecto, pero muy valiosos", dijo Witanowsky al subrayar que la iniciativa "surgió de las actividades de control de las especies exóticas invasoras, en particular la que trabajamos junto al Ministerio de Ambiente de Jujuy, que es el ligustro o también conocido como sereno. Como nuestro campo de acción involucra a la cosmovisión del pueblo ocloya, que tiene un sentir y una relación particular con la naturaleza, trabajamos sobre sus expectativas, asociadas a la necesidad de que la madera extraída de la exótica ligustro tenga algún tipo de aprovechamiento".

Otras actividades

En el marco del proyecto, también se desarrollaron otras actividades, como un taller de control de ligustro en la comunidad de Tiraxi en el que se buscó poner en discusión la problemática de las especies invasoras y reflexionar en torno al abordaje por medio de estrategias que no sólo permiten desterrarlas sino además, recuperar la flora local nativa.

Asimismo se concretó un taller de equidad de género junto a la comunidad de Normenta Pacha-pueblo ocloya.

Mientras tanto, el taller de Desarrollo personal y comunitario para mujeres fue organizado por un equipo interdisciplinario de los ministerios de Ambiente y Desarrollo Humano de Jujuy y las consultoras de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

