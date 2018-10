Jujuy impulsa la producción de cannabis para uso medicinal

Jujuy impulsa un proyecto de gran innovación nacional sobre la producción de cannabis con fines medicinales, que no hay en la región. Si bien está en proceso, el proyecto del Ejecutivo se trataría mañana en sesión parlamentaria con despacho de comisión.

Así también, el Ejecutivo avanzará en su iniciativa firmando hoy a las 11.30 un convenio interjurisdiccional de cooperación para llevar adelante el cultivo de marihuana para uso medicinal en Jujuy. La firma del acuerdo estará a cargo del gobernador Gerardo Morales y el presidente del Inti, en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

El proyecto de creación de la empresa pública "Cannabis Avatara Sociedad del Estado" se expuso en un plenario de la comisiones de la Legislatura, al que asistieron el secretario de Asuntos Legales de la Gobernación, Gastón Morales; el ministro de Producción, Juan Carlos Abud Robles, y el secretario de Salud Mental, José Manzur, entre otros funcionarios y madres de cannabis medicinal Jujuy.

La iniciativa tiene como objeto el desarrollo del programa provincial de promoción del cultivo y producción de cannabis.

"El proyecto cumple con todas las prerrogativas y requerimientos de tipos legales establecidos en la legislación nacional 27350, que regula el uso medicinal de cannabis y garantiza la provisión de aceite, sino también consolidar a la Provincia como pionera de la realización de estas actividades productivas que tiene una gran potencia industrial y que seguramente impactará en la matriz productiva de la provincia", afirmó Morales.

Ante el anuncio del proyecto, dijo que varios laboratorios interesados acercaron propuestas para convenios y están en estudio con empresas internacionales.

En este proceso que lleva adelante la Provincia participan diferentes organismos nacionales, es que sobre la base de la legislación nacional se requieren permisos del Ministerio de Seguridad de la Nación, está interviniendo Gendarmería Nacional a través de su Centro de Inteligencia en la provincia, la Secretaría de Salud de la Nación y el Inta. Además se conformó un grupo interdisciplinario de parte del Gobierno que trabaja gestionando la obtención de todos los permisos por parte de organismos nacionales.

En cuanto al lugar del cultivo sería en finca El Pongo, se había anunciado 30 hectáreas pero ahora se estudia de 20 a 200 hectáreas.

Capacitación de médicos

En el plenario se planteó y cuestionó la conformación de una "empresa del Estado" por parte de varios legisladores. También se resaltó que este medicamento está comprobado científicamente podría sustituir a otros tratamientos neurológicos, para mejorar la calidad de vida del paciente.

Madres que integran el grupo de Cannabis Medicinal en Jujuy destacaron el proyecto, aunque les preocupa la falta de capacitación de médicos en este tratamiento, demanda que se vuelve a reiterar. En ese sentido se informó que se capacitará a médicos para que lo brinden.

Opiniones

JUAN CARLOS ABUD ROBLES



“No hay antecedentes en la región lo que Jujuy impulsa. Hasta el momento hay muchos pasos para seguir, como fue la firma del memorándum de entendimiento con un laboratorio chileno. El lugar del cultivo será El Pongo, hay diferentes laboratorios que se han acercado de otros lugares para acceder a un convenio con la Provincia. Pero avanzamos, las posibilidades son enormes y la demanda que hay es importante. El descubrimiento científico que se está aplicando está generando un crecimiento. En el transcurso de 2019 avanzaremos”.

GASTÓN MORALES



“Esto viene a motorizar a los funcionarios nacionales y locales. A nivel nacional tenemos una ley y nada más. No había una línea de acción que sea compatible con la intensidad que Jujuy quiere dar al tema con el proyecto. La autoridad de aplicación tendrá plenas facultades para coordinar con las jurisdicciones locales la implementación de este plan, según la realidad del lugar. La ley nacional no es la mejor, pero tiene la suficiente amplitud como para tener herramientas con el proceso político, la dinámica de como el Ejecutivo es creador de normas”.

MARÍA ELENA VILDOZA



“Lo mínimo que se haga, para nosotras es bueno. Hoy estamos contentas por este tema, se va avanzando pero estamos en veremos. Lo cierto es que no tenemos el aceite, seguimos comprando las mamás en el mercado negro, otras compran un aceite muy caro y otras están cultivando. Entonces no hay avances reales, pero bueno valoramos lo mínimo que se hace. Ahora nos informan que se están capacitando médicos en el tema, en la actualidad no tenemos acompañamiento. Tenemos que ir a otras provincias para buscar a un neurólogo, por ejemplo”.

Nuevo mercado

En los últimos 10 años, el proceso y la tendencia sobre lo que es el abordaje legal del uso medicinal de la marihuana o cannabis ha sufrido grandes transformaciones. En forma correlativa como sucede en países como Colombia, Uruguay, Costa Rica, 30 estados de Estados Unidos que aprobaron la legalización del uso medicinal, también Canadá, y países de Europa. “Hay un fenómeno que repercute en la creación de un nuevo mercado, de una nueva industria con un crecimiento exponencial. De manera que Jujuy se esté planteando llevar un proceso de estas características con un nivel de excelencia y estando con los estándares en materia internacional es un gran desafío. Cada proyecto que se desarrolle requerirá de ensayos adaptativos en el cultivo a campo abierto, no así en el cultivo en invernaderos“, dijo Morales.