Galarza: "Será con gusto a revancha"

El aguerrido volante consideró que la derrota ante Boca Unidos dolió, pero que no hay tiempo para sentirse mal. "Hay que ganar", dijo.

El plantel de Altos Hornos Zapla no tiene descanso. A las pocas horas de regresar de Corrientes, donde perdió en manos de Boca Unidos, ya se puso a trabajar con la mente puesta en el choque ante Chaco For Ever, que se jugará mañana a las 22 en el "Emilio Fabrizzi" de Palpalá.

Las generales costarán $ 250; damas y jubilados $ 125; menores y seguro $ 100; platea adicional $ 50. A socios le bonificarán $ 100.

El técnico Cristian Corrales por problemas familiares no estuvo en la práctica matutina, pero hoy estará nuevamente al frente del grupo, ya definiendo todo para recibir a los chaqueños.

En tanto, el jugador más destacado del "merengue" fue Facundo Galarza. Y en charla con El Tribuno de Jujuy, el incansable volante reconoció que "son derrotas que duelen. Aunque no generamos muchas chances de gol, tuvimos dos o tres claras que bien podrían haber definido el partido. De haber entrado, seguramente otro hubiese sido el resultado y estaríamos posicionados de otra manera en la tabla. Enfrentamos al puntero y nos hicimos respetar. Lamentablemente nos descuidamos en una pelota y terminamos pagando caro. Por eso, dolió el doble".

La figura del equipo en el "Leoncio Benítez", con humildad, reconoció que el halago no sirve de nada.

"Es que lo importante era no perder. Debemos seguir peleando arriba. Esto es fútbol y en pocas horas tenemos un partido muy importante ante Chaco For Ever en nuestra cancha. Será con gusto a revancha".

En cuanto al aspecto anímico, el mediocampista sostuvo que "aquí no hay lugar ni chance de ponerse mal o bajonearse por la derrota. De ser así, terminás perdiendo el doble. En este deporte, en una acción al final, te podés quedar sin nada más allá del esfuerzo realizado. El miércoles tenemos un partido muy importante y el desafío será ganarlo".

Remarcó que en la primera etapa se pudo definir a favor de Zapla, especulando que si entraba una pelota al arco, el partido hubiese cambiado. "Es fútbol. Nosotros no la metimos y ellos sí la que tuvieron", analizó dolido.

Por último, el exGimnasia, Monterrico y Central Norte de Salta finalmente declaró que "los hinchas pueden quedarse tranquilos que las cosas las venimos haciendo bien, que vamos a hacer todo lo posible para que Zapla esté arriba. En los próximas horas debemos recuperarnos y charlar mucho entre nosotros porque otra cosa no se puede hacer atendiendo a la proximidad del choque ante Chaco".

Resultados y posiciones

Por la sexta fecha de la Zona 4, Crucero del Norte se impuso a Juventud Antoniana por 1 a 0 y Gimnasia de Salta derrotó a San Martín de Formosa por 2 a 0. Chaco For Ever postergó su duelo con Sarmiento de Resistencia, que enfrentó y perdió con River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina. Con estos resultados, más el agónico 1 a 0 de Boca Unidos sobre Zapla, los correntinos siguen siendo los únicos líderes con 16 puntos. Después se ubica Crucero con 9, el "albo" con 8 y el equipo palpaleño quedó con 7.