Piden la reglamentación de la ley de agricultura familiar

Organizaciones campesinas solicitan la reglamentación de la ley de agricultura familiar, garantizar el derecho a las semillas y a la propiedad indígena.

Rechazan la ley Monsanto y reclaman el derecho de los campesinos a las semillas que año a año producen.

El pasado fin de semana se realizó el encuentro regional NOA en "Defensa del Territorio" en la localidad de Palma Sola, donde movimientos campesinos analizaron las problemáticas que los aquejan y el desarrollo de herramientas en la defensa del territorio, la vida campesina e indígena, la soberanía alimentaria, la semilla ancestral y al mismo tiempo rechazaron la privatización de la semilla por la ley Monsanto. Anastasia García, integrante del Movimiento Nacional Campesino e Indígena de Jujuy, organizador del encuentro, indicó que participaron del mismo el Movimiento Campesino e Indígena de Salta; el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, Mocase; la asociación Andhes de Jujuy y "La Vía Campesina", entre otras organizaciones.

Durante el encuentro se analizaron las dificultades de las familias campesinas en el acceso y conservación de la tierra. Al respecto García indicó que este es un "problema histórico en Jujuy, ya que nunca se hizo una reforma de la tierra. Lo que históricamente sucede es que las familias campesinas y pequeños agricultores van perdiendo su territorio." Sobre los conflictos desatados en los últimos años, indicó -por ejemplo- que en Palma Sola avanzan los desmontes debido al agronegocio de la soja, en los perilagos se quiere desarrollar un negocio inmobiliario. En la zona de Palpalá se está queriendo hacer una ruta en la zona donde viven cerca de 100 familias que desarrollan la agricultura familiar".

Haciendo referencia al panorama nacional, García señaló que "los casos más recurrentes en el país tienen que ver con la compra de la tierra para especulaciones financieras y quieren desalojar a los agricultores para que la tierra tenga mejor precio".

Por la reglamentación

Respecto al pedido de reglamentación de la ley de agricultura familiar que fue aprobada en 2014, explicó que "a la fecha no fue reglamentada, y si bien es una ley que está en vigencia en sus cuestiones más concretas como la realización que un banco de tierras y al resguardo de las semillas, no hay reglamentación". Además indicó que en diciembre de este año se vence uno de los artículos que dice que no pueden ser desalojadas familias campesinas de sus tierras hasta tanto no sea relevada su situación. "Esos relevamientos nunca se hicieron y la ley vence en el 2018. Queremos que se prorrogue".

Otro tema de análisis durante el encuentro, fue el reclamo por la implementación de la ley de propiedad indígena, solicitando que se avance con los relevamientos previsto en la ley 26.170.

Acceso a la semillas

Entre las conclusiones del encuentro los referentes campesinos rechazaron la ley Monsanto y reclamaron el acceso libre al uso de las semillas: "reivindicamos las semillas en la manos de los campesinos indígenas, porque lo que se quiere con la ley Monsanto es privatizar el uso de las semillas e impedir a las familias que puedan hacer uso libre de ellas, que guardan año a año para producir".

Por otro lado, instaron a las familias a realizar el censo agropecuario, ya que el acceso permite la visibilización de la población de agricultores familiares. "Creemos que el censo es un derecho para visibilizar a la población de agricultores productores de alimentos que hay en la provincia, ya que muchas veces son minimizados", dijo.