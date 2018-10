Sería "linda una final entre Boca y River", consideró Angelici

Daniel Angelici reconoció que "los dirigentes ven que no saco ni una ventaja para Boca" y opinó que "sería lindo una final de Copa Libertadores con River".

En su rol de vicepresidente de AFA manifestó que "es cierto que (el presidente Claudio) Tapia es socio de Boca" y contó que "en el ambiente del fútbol todo se sabe".

"Chiqui es un dirigente que tuvo la habilidad, en un proceso difícil, de juntar toda la voluntad del Ascenso que lo respaldara. Los dirigentes de Primera no tuvimos esa capacidad", expresó en declaraciones formuladas al canal A24.

Consultado si él favorece a la institución que preside, fue tajante: "Los dirigentes ven que no saco una sola ventaja para Boca".

Además, se mostró a favor de una final de Copa Libertadores ante River: "Es a todo o nada. Está probado que el corazón me aguanta. Sería lindo porque sería algo histórico".

Angelici recordó que "estaba muy convencido de traer a Jorge Sampaoli" a la Selección y se definió como "uno de sus principales promotores".

"Tan convencido estaba que, en un momento, lo fui a buscar para que venga a dirigir Boca, antes de lo de la Selección", contó.

El vice de AFA sostuvo que "cuando las cosas no salieron bien en Rusia lo primero que le dije a Tapia fue que no nos apuremos".

Por último, hizo referencia a lo que perdió el fútbol argentino con la muerte de Grondona: "Julio era muy respetado fuera de nuestro país. Argentina, sin él, perdió un lugar en el fútbol internacional importantísimo, que no creo que lo podamos recuperar en unos años".