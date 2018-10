Los directores de Los Vengadores despidieron al intérprete de Hulk por Twitter

"Mark, estás despedido". Fueron las palabras en Twitter de los hermanos Anthony y Joe Russo, directores de la próxima película de la saga de 'Los Vengadores', luego de que el actor Mark Ruffalo, quien interpreta a Hulk, revelara el supuesto título oficial de la cinta.

Ruffalo filtró la noticia mientras era entrevistado por el comediante Jimmy Fallon, presentador del programa 'The Tonight Show Starring'. Sin embargo, antes de que el programa fuera emitido —el pasado 5 de octubre—, el actor le pidió a Fallon a través de la misma red social que "cortara" el segmento de la revelación porque se trataba de algo "extraoficial" y lo podía "meter en problemas".

Fue entonces cuando los directores dieron a conocer su decisión en la red social, que de inmediato causó cientos de reacciones por parte de los fanáticos, a pesar de que lo que contó Ruffalo fue finalmente censurado en la emisión.

Si bien lo ocurrido en las redes sociales podría considerarse una "puesta en escena", y el actor si habría revelado un posible título de la película que se centrará luego de los sucesos ocurridos entre el grupo de superhéroes y el titán Thanos. Pese a la censura por parte de la producción a lo dicho por Mark Ruffalo en el programa de TV, un usuario de Twitter habría revelado lo mencionado por el intérprete de Hulk, al afirmar que la película se titularía "The Last Avenger" o "El Último Vengador".

This might not actually be the real #Avengers4 title BUT: put the audio from the Fallon/Ruffalo interview into Audition and tried removing the bleep using the spectrogram editor.



THE LAST AVENGER is what was said. pic.twitter.com/vzx23sJBNO