VIDEO: Denunció acoso de un hombre que persigue mujeres con una bolsa en la mano

Todo comenzó el año pasado cuando una joven fue acosada durante semanas por una persona. Este hombre la seguía a todas partes y al darse cuenta, de inmediato realizó la denuncia en la Seccional 1°.

El sujeto fue detenido, pero al día siguiente fue liberado.

Este lunes, la víctima en aquella ocasión, Andrea Morales, volvió a ver al hombre. Esta vez perseguía, como lo había hecho con ella, a otra mujer. La misma tenía puesto una pollera y el sujeto iba detrás de ella, muy cerca, con una bolsa en la mano.

Andrea Morales lo filmó y luego publicó el video en las redes sociales. Publicación que generó indignación y un repudio masivo de personas que en su mayoría coincidieron en que el sujeto dentro de la bolsa llevaba una cámara con la que filma las partes íntimas de las mujeres que llevan puesto polleras.

Esto es lo que dice la publicación de la joven:

Tome la desición de hacer esta publicación ya que estoy cansada de que entre a la comisaria y al otro dia este libre por falta de antecedentes... en fin.

Este tipo es un asqueroso, se dedica a perseguir mujeres... siempre esta vestido de la misma manera. Y lleva en su poder una bolsita... siempre.

Hace mas de 1 año y medio este tipo me persiguio en reiteradas oportunidades desde la puerta del edificio donde yo vivía. Un dia me di cuenta de lo que hacía y llame a la policia para pedir ayuda. El operador me pidió que espere en Dorrego y Gorriti... al demorarse tanto y entre el miedo que yo tenia me subi a un remis y me fui a casa... (eso fue un miercoles). El sabado siguiente hizo lo mismo, pero esta vez pedi ayuda a un amigo que estaba ahi en Belgrano y Necochea. Ellos fueron testigos como me siguio hasta ingresar a un local comercial donde lo enfrente y pude lograr su detencion. Al otro dia quedo en libertad.

En estos momentos no tengo la denuncia a mano pero mañana me voy tomar el trabajo de ir a pedirla.

SE LLAMA SEBASTIAN VALLE Y VIVE EN LA CALLE DR. HORACION GUZMAN DEL BARRIO MARIANO MORENO.

HOY VOLVI A VERLO. Y EN PLENO ACCIONAR. SIGUIENDOLA A ESTA CHICA. ME RECONOCIO POR ESO EN EL VIDEO SE VE COMO HUYE. CORRIO COMO LOCO DESPUES.

ES UN DEPRAVADO. ESTOY PODRIDA DE TENER QUE ANDAR CON MIEDO. ESTE TIPO NO PUEDE ESTAR LIBRE. HOY ACOSA A CHICAS EN LA CALLE... MAÑANA DIOS NO QUIERA PASE A MAYORES. SOLO POR FALTA DE ANTECEDENTES.

SI ALGUIEN LO CONOCE OJALA LE HAGA PASAR VERGUENZA. TIENE NOVIA TAMBIEN PORQUE BUSQUE EN ESA OPORTUNIDAD SU FACEBOK. MAÑANA BUSCARE LOS DATOS Y SI PUEDO VOY A PUBLICAR FOTO DE SU CARA. USA ANTEOJOS.

GRACIAS POR DEJARME CONTAR TODO ESTO LA VERDAD PASE POR SITUACIONES PARECIDAS Y LA BRONCA QUE ME GENERA NO PODER HACER MAS NADA ME DESESPERA.