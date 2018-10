Incentivan a pacientes a reclamar para que sus derechos no sean vulnerados

Una de las problemáticas más inquietantes que posee nuestra provincia y también el país es la donación de órganos, un flagelo que exige más conciencia social ya que son muchas las personas que pasan por enfermedades que empeoran y las derivan a necesitar de un trasplante. Niños, jóvenes y adultos luchan día a día por vivir y esperan con ansias que llegue el momento de recibir lo tan anhelado, y para eso, más personas deben decirle sí a la donación de órganos.

Dentro de esa lucha, en Jujuy existe una asociación que desde hace años surgió para velar por los derechos de los pacientes que se encuentran en lista de espera, los que recibieron un trasplante y los que están en tratamiento de diálisis.

Todos ellos encontraron un refugio dentro de "Jujuy da vida", que no solo intenta contenerlos sino también brindar soluciones a sus dificultades. Algo que antes no ocurría porque se sentían olvidados y en soledad luchaban con los problemas de salud que atraviesan.

A la par de eso, llevan a cabo en la sociedad una importante tarea de concientización sobre la donación de órganos, considerando a esa acción, un acto loable que ayuda a salvar más de una vida. Un tema que debe ser respetado, respaldado y tenido más en cuenta por las familias jujeñas.

Golpeando puertas y recurriendo a las autoridades locales, los voluntarios obtuvieron logros y se fueron haciendo conocidos. En muchas ocasiones intermediaron para solucionar inconvenientes de hombres y mujeres que no la pasaban bien con respecto a su enfermedad que los maltrae.

En relación a eso, les piden a los pacientes que no se den por vencidos y exijan que se cumplan sus derechos, "lamentablemente muchas veces por tanto insistir y luchar por buscar soluciones a los problemas que tienen por medicamentos y el traslado, se cansan y bajan los brazos. Se callan y no hacen nada, se conforman con lo que les dan y tienen miedo que las autoridades de los centros de diálisis tomen represalias contra ellos", mencionó Delfín Olmos, integrante de la institución en diálogo con El Tribuno de Jujuy.

"Muchas veces reciben amenazas y hasta a veces, desgraciadamente, los dejan sin movilidad. Por esa razón algunos prefieran quedarse con lo que les dan y no gestionar lo que no se cumple", señaló.

Es frecuente que personas de diferentes puntos de la provincia se comuniquen con "Jujuy da vida" para pedirle apoyo y le cuentan las difíciles realidades que deben atravesar. Ellos los acompañan, los orientan y les gestionan todo lo necesario para que puedan afrontar ese mal momento y superarlo. Y en algunos casos, deben recurrir a los medios de comunicación para visibilizar casos de personas que necesitan de forma urgente ayuda.

"Hay pacientes que no se quedan quietos y reclaman a la par nuestra, pero a otros les cuesta bastante. A la hora de la verdad no vienen. Nosotros no podemos siempre ayudarlos si ellos no nos acompañan en el reclamo, de todas formas, como sea algo hacemos. A ellos les decimos que no tengan miedo por amenazas, que luchen por lo que les corresponde. Y que lo hagan en tiempo y forma, no cuando estén mal porque puede ser muy tarde, y algunos pierden la vida esperando esas soluciones", remarcó Olmos.

Sobre su situación contó que "yo por ejemplo tuve problemas en mi cobertura médica, la ley nos dice que nos deben cubrir medicamentos al 100% pero no se cumple, siempre tenía que sacar de mi bolsillo. Yo tengo un trabajo y puedo hacerlo, pero las personas que no perciben un sueldo y solo se manejan con las pensiones que son bajas sufren mucho en ese aspecto. Aun así, yo lucho para que se cumpla esa cobertura, hice trámites y me solucionaron el inconveniente".

Siguió diciendo que "hay una ley que debe ser cumplida, no tiene que pasar como en mi caso que tuve que movilizarme para que me pongan en regla con mi cobertura médica. Lamentablemente los que más sufren esto son las personas de bajos recursos. Seguimos sin bajar los brazos y esperamos que la gente nos apoye y salga con nosotros a pedir por nuestros derechos".

Compromiso por continuidad de los servicios

Desde la asociación mencionaron que las irregularidades que hubo meses atrás en la entrega de medicamentos se pudieron solucionar, pero temen que vuelva a ocurrir.

“Hay recortes a nivel nacional con el tema de la medicación, pero dentro de todo se está cumpliendo con esa entrega en los pacientes, hay atrasos, pero se cumple. Con el tema de la diálisis estamos en alerta porque hay deudas gigantes que tiene el Gobierno con los pacientes del programa Incluir Salud”, comentó Leonardo Abán, integrante de “Jujuy da vida”.

También mencionó que “a Confederación Argentina de Centros de Diálisis dijo que están pidiendo un aumento y supuestamente habrá un recorte del servicio por el pago. Este aumento se debe mucho a la suba del dólar ya que los insumos de diálisis se pagan en dólares. Hay deudas de diez meses a un año”, remarcó.

Además, señaló que desde el Ministerio de Salud de Jujuy se comprometieron a no dejarlos solos y a seguir brindándoles el tratamiento en caso de que se corte el servicio en los centros de diálisis.

Otro de los inconvenientes que poseen es en el servicio público, “estamos esperando que el municipio de la capital ponga en vigencia el reglamento Nº 7004 que establece que todas las personas trasplantadas con el nuevo carnet que da el Incucai puedan ser habilitados para tener boleto gratuito urbano en San Salvador de Jujuy. Estamos esperando desde el 2016 y por ahora no hay respuestas”, explicó.

Terceros juegos “Todos juntos por la vida”

La tercera edición de la amistosa competencia “Todos juntos por la vida” se llevará a cabo en noviembre y es destinada a personas que fueron trasplantadas, en lista de espera y en tratamiento de diálisis.

En el encuentro participan personas de toda la provincia y el objetivo principal es que los pacientes se integren. “A muchos el tratamiento los deprime y queremos que se relacionen entre ellos para que entiendan que se puede seguir viviendo a pesar de estar pasando ese mal momento”, mencionó Leonardo Abán.

Las dos primeras ediciones fueron muy efectivas ya que mucha gente se acercó, el primero lo hicieron en el club Gorriti y el segundo fue en el estadio Olímpico de la ciudad de Palpalá.

Mariana Torres, voluntaria de la asociación, dijo al respecto que “en los juegos anteriores se hicieron muchas amistades entre pacientes trasplantados y otros que recién estaban por ingresar en lista de espera, eso favoreció mucho porque intercambiaron consejos y los que ya pasaron por esa situación pudieron brindar recomendaciones a los que recién la empiezan a atravesar”.

Los juegos son acordes al estado clínico de los pacientes, en su mayoría juegos de salón, para que todos puedan participar, “no recibimos ningún apoyo económico del Gobierno ni de ningún otro organismo estatal por eso siempre pedimos colaboración de la gente u otras instituciones que quieran aportar. Todo lo hacemos a pulmón y esperamos seguir creciendo con nuestra institución”, sostuvo Delfín Olmos.

Mediante estas actividades buscan que la gente tome conciencia sobre esta problemática tan importante para todos porque nadie está exento de poseer un problema de salud que lo derive en un trasplante.

“Caminar, y hacer estos ejercicios nos ayuda mucho a todos con nuestra patología. Esto es una forma de unirnos todos los pacientes para estar conectados y saber lo que otros pasan a fin de ayudarnos mutuamente”, agregó Abán.

Además de esta actividad, hay 4 deportistas que son miembros de “Jujuy da vida” que viajan en representación de la asociación a la provincia de Salta donde se realizarán los juegos nacionales y latinoamericanos de deportistas trasplantados. Los mismos serán del 30 de octubre al 4 de noviembre. Todos están buscando sustento económico por sus propios medios para participar en esta competencia.

La institución necesita colaboración de la sociedad, para ello y para obtener más información se encuentra disponible la página de Facebook Jujuy da vida y el número 388-4367477.



El Incucai y el Cucaijuy

El Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) tiene como principal función confeccionar y actualizar de modo permanente listas de espera de potenciales receptores de órganos, clasificando a cada paciente según lo que necesite. Además coordina la distribución de órganos y tejidos para realizar el trasplante. Para inscribirse en el listado de donantes se debe ingresar al Registro Nacional de Expresiones de Voluntad a través de la página web del Incucai (www.incucai.gov.ar) y corroborar que su decisión haya quedado asentada, ingresando documento y fecha de nacimiento. En Jujuy, funciona el Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (Cucaijuy) que es la dependencia del Incucai, con sede en Güemes 1360, en San Salvador de Jujuy. Allí los interesados podrán recabar información. El número telefónico es (0388) 4221228 y el correo electrónico cucaijuy@hotmail.com.