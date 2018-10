La oposición se une contra la tarifa "adicional" en el gas

La oposición en la Cámara de Diputados presentó ayer un pedido de sesión especial para el jueves 18 de octubre a fin de frenar la resolución de la Secretaría de Energía que "compensa" a las empresas prestadoras de gas por la devaluación a través del cargo de un adicional en las facturas que pagan los usuarios.

El temario de la sesión, convocada para las 11.30, también incluye pedidos de interpelación del secretario de Energía, Javier Iguacel; del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del titular de Enargas, Mauricio Roitman, para que brinden explicaciones.

El massismo incorporó a su vez un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que "deje sin efecto o suspendida" la medida.

La versión de una ofensiva opositora contra la resolución 20/2018 tomó fuerza el lunes cuando se tejieron los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, y terminó de cobrar forma este martes: la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, tomó la delantera y comenzó a girar el proyecto a las otras bancadas opositoras.

Así, tras la rúbrica de Diego Bossio (Justicialista), fueron llegando las firmas de Agustín Rossi (FpV), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Nicolás del Caño (PTS-FIT), y varias otras, para llegar a un total de 19 firmas.

Todas estas bancadas ingresaron el lunes proyectos de derogación de la resolución, que fueron incluidas en el temario de la sesión especial.

De este modo, la oposición pretende asestarle al oficialismo un revés parlamentario, para que pague el costo político de una medida que considera "inconstitucional" por el carácter retroactivo del adicional, que se repartiría en 24 cuotas de 100 pesos mensuales.

Sin embargo, lo apretado de los tiempos impediría que la oposición llegue al recinto con dictamen favorable, por lo que de lograr quórum para habilitar la sesión precisaría una mayoría calificada de dos tercios de los votos, una cantidad que no está en condiciones de garantizar por sí misma.

El oficialismo descansa sobre la certeza de que finalmente la sangre no llegará al río, pero la perspectiva de que la controversia del "tarifazo" del gas, en la que el Gobierno aparece solidario con las compañías prestatarias en detrimento de los usuarios, amplifique su eco en el Congreso de la mano de la oposición, lo pone en una posición incómoda y a la defensiva.

“No era para una demanda judicial”, dijo Iguacel

El secretario de Gobierno de Energía, Javier Iguacel, sostuvo ayer que el cargo extra en las tarifas de gas “no era para una demanda judicial”, e insistió con que es necesario “respetar los contratos con las empresas productoras”.

“Me parece que el tema no era para una denuncia judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida. Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley”, enfatizó el funcionario.

En declaraciones a radio Mitre, Iguacel justificó el cargo extra en las tarifas, a pagarse en 24 cuotas desde el primero de enero de 2019: si no se hacía de esta forma, dijo, “en vez de 34,7%, el incremento hubiera dado el 200%”.

“Buscamos resolver el problema respetando los contratos y teniendo en cuenta lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes. Para poder hacer esto, se dispusieron la 24 cuotas, que tienen un impacto más bajo que hacerlo de otra manera”, resaltó.

Además, insistió con que si no se respetan los contratos con las empresas productoras y se vuelve “a la política de importar cada vez más, el que pagó 3 mil pesos de factura, si era gas de Bolivia, hubiera pagado 6 mil pesos y si era importado con barcos, 9 mil pesos”.

Iguacel comentó que “estaba el que decía que había que aumentar todo de golpe, pero haciéndolo de manera paulatina, llovieron los amparos”.

A su criterio, “durante tanto tiempo no pagamos nada por la energía y ahora tenemos que pagar ésto y nos da bronca. Pero la energía tiene un costo y si no lo pagamos ahora lo vamos a pagar en el futuro mucho peor”.

Por ese motivo, consideró: “tenemos que acostumbrarnos a la realidad de lo que la energía cuesta, tiene este costo para la sociedad. También es entendible que exista la desconfianza de que un Gobierno no esté haciendo lo mejor posible para la gente sino para otro, y esto no es así. Estamos luchando para que haya energía abundante y limpia”.