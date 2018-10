"No más decirnos que las cosas pueden ser gratis"

El presidente Mauricio Macri convocó ayer a no decir "más que las cosas pueden ser gratis" para después encontrar que "hay que levantar una deuda tremenda", al tiempo que aseguró que "aquí se sale" de la situación actual.

"No más mentiras. No más decirnos que las cosas pueden ser gratis y después encontrarnos que tenemos que levantar una deuda tremenda, de años. Lo estamos haciendo con coraje, con amor, este es nuestro país, acá viven nuestros hijos", enfatizó Macri.

El jefe de Estado señaló que la situación actual "cuesta pero lo vamos a hacer" y que "aquí se sale".

Macri realizó estas declaraciones al inaugurar el tercer Metrobus de la provincia de Buenos Aires, ubicado en la localidad de Morón, acompañado por la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich.

"Gracias por creer, gracias por creer en este país, sobre todo ahora que cuesta, en este momento tan difícil donde hay que ajustarse para llegar a fin de mes", dijo Macri.

Asimismo, remarcó "las cosas que los argentinos somos capaces de hacer trabajando juntos, sin agredirnos", como los Juegos Olímpicos de la Juventud y señaló que "a eso tenemos que comprometernos todos, cada vez más, y sobre todo ahora que estamos pasando un momento difícil".

El presidente apuntó que ahora "es cuando más tenemos que confirmar que estamos convencidos de que tomamos el camino correcto: el de la verdad, transparencia, el del trabajo en equipo". En ese marco, pidió a la población seguir "trabajando juntos, sin decirnos mentiras, sin decir que las cosas pueden ser gratis, para después encontramos con una deuda tremenda".

Amparo del massimo ante la Justicia

Las diputadas del Frente Renovador Graciela Camaño, Marcela Passo y Carla Pitiot presentaron ayer ante la Justicia un recurso de amparo para que se declare inconstitucional la resolución que fija un aumento adicional en las facturas de gas para que los usuarios compensen a las empresas prestadoras por la devaluación.

El escrito, que recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Nº11 a cargo de Cecilia Gilardi Madariaga de Negre, exige a su vez que se disponga una medida cautelar para suspender la resolución 20/2018 que estableció el secretario de Energía, Javier Iguacel.

En el escrito, las legisladoras massistas señalaron que es “intolerable” e “inconcebible” que los usuarios deban pagar una suma adicional respecto de las boletas que ya cancelaron.

Las diputadas señalaron que es incomprensible que “un usuario que siempre pagó lo que de buena fe entendió corresponder acorde con las boletas que le enviaba la propia prestadora del servicio, tenga que aceptar poco tiempo después que, en realidad, era un moroso porque sus pagos, que no eran sino efectuados de una sola vez y por los importes referidos en las boletas recibidas, no tenían valor cancelatorio”.

“No es ilegal ni inconstitucional”

El ministro de Justicia, Germán Garavano, aseguró que el cobro extra que impulsa el Gobierno a los usuarios de gas “no es ilegal ni inconstitucional”, al defender la medida.

El funcionario respaldó la Resolución 20/2018 firmada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, al considerar que la misma fue dictada dentro de los marcos regulatorios vigentes por leyes sancionadas por el Congreso.

“No es ilegal, ni inconstitucional, es un marco regulatorio que está vigente y que se dictó durante la presidencia de Carlos Menem”, apuntó el ministro al hablar con la prensa acreditada en la Casa de Gobierno, al término de la reunión de gabinete, que encabezó el presidente Mauricio Macri.

Garavano sostuvo que “todos los gobiernos mantuvieron” esa regulación y aclaró que “sobre esta cuestión, en definitiva, se pronunciará la Justicia”.

“Expresan falta de sentido común e inestabilidad”

El líder del Frente Renovador, Sergio Massa, consideró que los nuevos aumentos en la tarifa de gas y la resolución por la cual se dispone la compensación a las empresas energéticas son “tarifazos que expresan la falta de sentido común y la insensibilidad del Gobierno”.

Tras compartir un encuentro con representantes de Asociaciones de Defensa al Consumidor, el excandidato presidencial agregó que “la Corte Suprema ha sido clara en su fallo, al exigir proporcionalidad y razonabilidad en las tarifas”.

“Una vez más el Gobierno se aparta de lo razonable, y cae en lo desproporcionado, desconociendo la realidad que vive la gente”, aseveró.

Para Massa, “con este nuevo tarifazo, el Gobierno demuestra que desconoce, o peor, que no le importa lo que le está pasando a los argentinos. El Gobierno defiende al FMI, a las empresas y a sus propios intereses; y a quien no defiende es a los argentinos que están sufriendo porque no llegan a fin de mes”.

“Los contratos están firmados hace décadas”

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció ayer que cualquier aumento en la tarifa de gas “es mucho”, pero aclaró que cada ajuste está incluido en contratos “firmados hace dos décadas”.

“El aumento está incluido en los contratos de hace dos décadas que ningún gobierno después cambió. No lo decidió este Gobierno, está en los contratos firmados en la época de (Carlos) Menem y que durante doce años kirchneristas nadie los cambió”, manifestó Larreta.

“Cualquiera que hubiera estado en el gobierno tenía que llevar adelante estos aumentos porque están en los contratos que se firmaron hace tres gobiernos, no los firmó este gobierno”, añadió en declaraciones formuladas a radio La Red.

“Cualquier aumento mirado desde el bolsillo de la gente es mucho. El problema de fondo es la inflación”, indicó.

“La transformación en energía es muy profunda”

El senador oficialista Esteban Bullrich les pidió ayer a los usuarios y consumidores que paguen el sobrecargo en las facturas de gas porque ese dinero es necesario para “cubrir los costos de producción”.

“La transformación que estamos haciendo” en materia de energía “es muy profunda”, dijo el legislador al defender la política del Gobierno para ese sector de la economía y respaldar la decisión de cobrar un extra a los usuarios por el gas que ya consumieron.

El exministro de Educación dijo que reconoce el “malestar” social que genera la decisión del secretario de Energía, Javier Iguacel, de pagarle 10.000 millones de pesos a las gasíferas, pero respaldó fuertemente la medida.

“La gente me escribe (al celular) y le respondo. Entendiendo el malestar y la situación, pero también planteándoles lo que se está construyendo”, relató el senador oficialista en declaraciones a radio Con Vos.

“Genera una dificultad muy grande a las familias”

El gobernador radical de Mendoza, Alfredo Cornejo, le advirtió ayer al Gobierno nacional que el pago extra que le exige a los usuarios de gas les podría generar “una dificultad muy grande” a las familias.

Cornejo habló de la polémica por la resolución 20/2018 firmada por el secretario de Energía, Javier Iguacel, que establece que los usuarios deben pagarle a las empresas gasíferas una deuda en 24 cuotas y con intereses.

En una recorrida de obras públicas en ejecución por el sur mendocino, el gobernador radical y aliado de la gestión de Mauricio Macri advirtió que esta medida puede complicar a las familias en medio de la crisis económica.

Según Cornejo, “el Gobierno nacional intenta que paguen partes iguales los productores (de gas) y los usuarios. Creo que es una salida en teoría que suena bien que sea así, pero en la práctica si se le carga el costo financiero que hoy es altísimo, le termina generando al usuario una dificultad muy grande”.