Cambio de horarios para el partido de Zapla y Chaco For Ever

Finalmente el partido entre Altos Hornos Zapla y Chaco For Ever en el estadio Emilio Fabrizzi se disputará a las 21.10 y no a las 22 como estaba fijado.

Esta determinación del Consejo Federal se debe a la trasmisión televisiva que realizará Chaco TV.

El “merengue" que entre semana por cuestiones de tiempo no pudo realizar el ensayo de fútbol formal confirmó que no podrá contar con Domínguez que no se recuperó de una contractura y en su lugar ingresaría Casarino como único cambio en relación al once que salió de entrada en la derrota 1 a 0 en Corrientes contra Boca Unidos.