Critican licencia sin haberes para candidatos

Las elecciones del Cedems se realizarán el 31 de este mes y participarán cinco listas, aunque la Junta Electoral denunció un grave precedente, según consideraron los afiliados: el Ministerio de Educación otorgó licencia sin goce de haberes a los candidatos.

La Junta Electoral recibió la resolución de licencia sin goce de haberes y la misma será aplicable a los candidatos, medida que es considerada "arbitraria".

Hoy los integrantes de la Junta Electoral, y los apoderados de las listas concurrirán a plaza Belgrano para hacer público el reclamo y que se revierta la situación.

Ahora cuentan con la resolución que establece licencia sin goce de haberes hasta el 4 de este mes, cuando las elecciones se iban a realizar en septiembre, pero por unanimidad determinaron postergarlas al 31 del corriente, según explicó el presidente de Junta Electoral Sebastián Moya.

Esta resolución será recurrida para conocer la respuesta siguiendo la vía administrativa, y si no hay una contestación satisfactoria analizarán presentar una acción judicial para que se garanticen los comicios.

Moya consideró que "la situación que atraviesan es para poner de ejemplo estas elecciones y aplicar la misma resolución en otros sindicatos. Esta decisión coarta plenamente la participación democrática de los afiliados del gremio y nos pone como rehenes de esta situación que no estamos cubiertos y no nos garantizan nada. Con esta resolución debemos volver a las escuelas, dejando desestimada la Junta y eso provocaría que se intervenga el gremio", dijo el dirigente.

El Ministerio de Trabajo ante esta situación respondió que es el Ministerio de Educación el que otorga las licencias. Así también, la comisión actual del Cedems no se expresó ante tal situación. Desde la Junta acusan del error técnico-legal a la comisión directiva, que realizo el pedido de licencia del 27 de agosto hasta el 4 de octubre, a pesar de la postergación de los comicios por unanimidad. "No hay antecedentes de esta situación gremial en que no se reconoce las licencias gremiales pre electorales", dijeron.