Entregaron equipamiento oftalmológico a hospitales

Con la presencia del gobernador de la Provincia Gerardo Morales y el ministro de Salud, Gustavo Bouhid, se entregó ayer el equipamiento oftalmológico para la atención de pacientes del hospital "Pablo Soria", el Centro de Especialidades Norte "Dr. Carlos Alvarado" y Centro de Especialidades Sur-hospital "Ingeniero Carlos Snopek" de Alto Comedero.

El equipamiento permitirá brindar mejores servicios de oftalmología a los vecinos del barrio Alto Comedero.

La entrega consistió en un autorrefractómetro; un autorrefractómetro con tonómetro; optotipos digitales, cajas oftalmológicas, lámpara de hendidura, además de dos proyectores oftalmológicos led; 20 lupas en cuatro cajas y cuatro monturas universales, por un monto estimado en 1.350.000 pesos.

El acto contó con la presencia además del secretario de Salud, Pablo Jure; la directora ejecutiva de la Región Centro del Ministerio de Salud, Fernanda Peinado; Paula Falcone, titular del hospital Snopek, el concejal Leandro Giubergia entre otras autoridades y profesionales.

En sus palabras, el gobernador de la Provincia, Gerardo Morales, destacó el servicio que prestará el nuevo helicóptero adquirido hace poco tiempo y aseguró que es un gusto dar un paso más porque ya habían venido a entregar un equipo importante de cardiología. Aclaró "que no es del Same, prioritariamente lo tienen que usar ustedes. Ese helicóptero será para salud; inclusive no sólo para llegar a los lugares donde no se puede llegar con vehículo. No solo para temas de urgencia, sino para temas periódicos de programación de atención, donde puede salir un médico desde el Soria a las 8 de la mañana estar en algún pueblo y a las 16 regresar pero ya habiendo atendido todo el día, porque hay pueblos en la provincia donde el médico aparece una vez o cada dos meses. Hay pueblos donde les es más difícil tener el acceso a la salud que tenemos en la zona metropolitana especialmente en la capital, así que el helicóptero es para eso".

Luego, el gobernador Morales comentó que "estamos avanzando con el plan estratégico de salud. Ya se hizo la primer cirugía en La Quiaca, inauguramos el quirófano en Humahuaca que se hacía cirugía de alta complejidad en la década del °50 y se cerró por el año 81 y desde allí ahora volvimos a recuperar pasos que dimos para atrás". También recordó la entrega de las motos para los agentes sanitarios que también era un compromiso, porque hay agentes sanitarios que están en un puesto de salud en Cusi -Cusi, Catua o distintas localidades donde tienen que andar a pie cubren muchas distancias, por lo que prometió comprarán más.

Continuó diciendo, el equipamiento para este hospital que está en la línea de la descentralización. Así que la verdad que estamos muy contentos de seguir dando pasos adelante. Luego vamos por el tomógrafo de Libertador, ya lo tiene San Pedro y está funcionando, de modo tal que desde estas ciudades no se tengan que venir acá a la capital y es igual para la gente de Alto Comedero, que pueda tener mejor atención de la salud acá. Al mismos tiempo señaló que "este plan estratégico es un gran plan, que se asienta en el concepto de la descentralización; de que la salud llegue a todo el territorio, no solo al interior sino también en la capital y podamos atender de la mejor manera barrios.

Por su parte, el ministro de Salud de la Provincia, Gustavo Bouhid, manifestó su beneplácito de estar entregando ese equipamiento que permite con el plan estratégico de salud que es descentralizar lo que se hacía únicamente en el hospital "Pablo Soria" o se terminaba realizando en el sector privado porque los hospitales no tenían el equipamiento suficiente.