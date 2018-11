Gimnasia y un empate con sabor a nada

Cuando Héctor Paletta decretó el final del partido, los hinchas dieron su veredicto: hubo tibios silbidos y escasos aplausos. Es que saben que si en casa no se suma de a tres, la lucha por mantener la categoría se hará cuesta arriba.

Gimnasia empató 0 a 0 con Quilmes y tuvo gusto a nada el punto sumado. Es que el rival, que venía de tres derrotas seguidas y de quedarse sin entrenador por la renuncia de Marcelo Fuentes un par de fechas atrás, no hizo nada para rescatar una igualdad en Jujuy. Entonces, el público dio su veredicto en el estadio "23 de Agosto".

El técnico Carlos Morales Santos, después de caída consecutivas, decidió mover el tablero. La salida obligada de Freire por expulsión llevó a que Frezzotti volviera al mediocampo, donde mejor rinde, e ingresara Caro Torres en el fondo, donde cumplió. Y arriba optó por el juvenil Buono en cuenta a Nicolás Contín, aunque fue Córdoba quien se movió como centrodelantero.

Esta variante no funcionó. El sampedreño nunca se encontró en el campo, siendo absorbido por los centrales rivales. Buono tampoco pudo desnivelar por su banda ni Virreyra por la suya.

Entonces, así se hizo imposible llegar con peligro al arco defendido por Ledesma.

De todas maneras, a los pocos minutos de comenzado el encuentro, Auzqui probó desde afuera, y entre el arquero y el travesaño evitaron el gol.

Después nuevamente probó desde fuera del área Auzqui, el jugador diferente que tiene Gimnasia, y su disparo pasó cerca.

Quilmes fue muy mezquino. Defendió con línea de cinco y el volante de contención, Max, también se sumó por momentos al vallado.

Llegó a cuidar el cero con los once hombres dentro de su campo.

Pero casi la suerte le guiña un ojo cuando tras un rebote largo, el balón salió rápido y de no ser por la acertada salida de Carlos De Giorgi, Blanco pudo abrir el marcador. Hubiese sido una injusticia tremenda, pero en el fútbol los goles se hacen, no se merecen.

En la acción siguiente, Ferreyra exigió a Ledesma con un zapatazo de 35 minutos.

El "lobo" buscó el trámite, pero la soledad de Auzqui para generar fútbol impidió que los avances se transformaran en ataques serios.

En el complemento, los problemas del "lobo" se potenciaron. El ingreso de Contín fue un acierto porque el grandote peleó y se hizo sentir.

Es más, habilitó a Córdoba que no pudo en el "mano a mano" con Ledesma.

La visita aguantaba con todos atrás, pero de contragolpe tuvo otra chance clarísima en los pies de Blanco, que favorecido por un rebote estuvo a punto de festejar. Sánchez, sobre la línea cuando la pelota entraba tímidamente, evitó el tanto de Quilmes.

En la última acción del encuentro, el ingresado Callejo ganó en el salto y el cabezazo salió a centímetros del palo. Luego no hubo tiempo para más.

El equipo "albiceleste" se retiró cabizbajo. El empate no sirve en la lucha por no descender. En Jujuy se debe sumar de a tres. El fin de semana se verá las caras con Sarmiento en Junín, que pelea los puestos de vanguardia y será una verdadera prueba de fuego. Ayer los simpatizantes cantaron "la camiseta del Lobo se tiene que transpirar...", grito de guerra pidiendo un esfuerzo más para volver a la senda del triunfo.

"Di Benedetto y Limousín están separados del plantel"

Luego del sinsabor que generó el empate, el DT "albiceleste", Carlos "Jairo" Morales Santos brindó la conferencia de prensa en el estadio "23 de Agosto" se mostró preocupado por la situación que atraviesa Gimnasia en los promedios del descenso y por la desafectación de Limousín y Di Benedetto.

"Necesitábamos ganar pero no la pudimos embocar de vuelta", dijo el exmundialista en Francia 1998 en relación al análisis que pudo hacer del empate ante Quimes. A lo que agregó: "En esto si no hacés los goles es difícil pero bueno nos queda la tranquilidad de que se generan situaciones"

Cuando le consultaron por el cambio de nombres en el once titular con respecto a lo que se venía ensayando en la semana, Morales Santos dijo: "Uno no se fue conforme el jueves y soy de la idea que si no estás conforme tener que probar".

"Estamos en una situación delicada", aseguró el DT "lobo" quien sabe que el equipo conforme pasan los partidos sigue hundido en la zona baja de los promedios. Para colmo de males se conoció que Matías Di Benedetto y Christian Limousín fueron sancionados,. "Por ahora están separados del plantel", manifestó el entrenador quien a su vez confesó "es una decisión mía, el grupo tomó bien la decisión".

Además, Morales Santos contó como cayó en el plantel no haber podido sumar los tres puntos de local una vez más en este torneo: "Se tomó con mucha bronca pero somos profesionales y hay que ponerle el pecho". En concreto, Gimnasia no encuentra el rumbo ni en lo futbolístico ni en los resultados y debe fortalecerse en un grupo humano que en los últimos días sintió un cimbronazo con jugadores que por ahora no son parte del plantel. (Diego Suarez)

Juega Sarmiento

Hoy desde las 21.05 Sarmiento de Junín buscará una victoria de visitante que le permita alcanzar nuevamente en este torneo la cima de las posiciones. El cruce será televisado por TyC Sports.

Para eso esta noche el equipo que dirige Iván Delfino deberá vencer a Defensores de Belgrano en Capital Federal. En consecuencia, el plantel del "verde" juninense se preparó intensamente durante la semana para su duelo ante el "dragóm" por la fecha11 y en la primera práctica de fútbol de la semana se pudo observar cuatro cambios respecto del equipo que venciera a Arsenal, aunque dos fueron por necesidades personales y dos por decisiones tácticas.

Atendiendo a las dimensiones del campo de juego del estadio de Defensores de Belgrano, el ensayo de Sarmiento se llevó a cabo en la cancha número 1 de la ciudad deportiva y allí los once titulares fueron Manuel Vicentini; Yamil Garnier, Ariel Kippes, Juan Antonini, Facundo Castet; Leonardo Villalba, Guillermo Farré, Franco Leys, Nicolás Castro; Gabriel Sanabria; y Nicolás Orsini. Los ingresos de Kippes y Antonini por Olivera y Landa tienen que ver con que las parejas respectivas de la dupla central tuvieron familia; mientras que Farré y Sanabria ingresaron por Quiroga y Cólzera por decisión del entrenador Iván Delfino. El primero está en condiciones de regresar luego de cumplir la fecha de suspensión y el segundo es nuevamente una alternativa aunque en otro sector del campo ya que en sus dos partidos como titular, ante Almagro y Platense, lo había hecho como mediocampista por izquierda y en esta prueba fue media punta. En definitiva, esta noche Sarmiento irá por la punta en Capital Federal.

Otro duelo que se disputará hoy, de gran importancia para Gimnasia debido a su situación comprometida con el promedio será el que protagonizarán Santamarina e Independiente Rivadavia en Tandil desde las 20.30.

En tanto, los resultados de ayer fueron los siguientes:

Platense 2 - Olimpo 1; Almagro 1 - Rafaela 0; Gimnasia de Mendoza 2 - Brown de Puerto Madryn 1; Instituto de Córdoba 0 - Morón 2 y Villa Dálmine 3 - Nueva Chicago 1.

Homenaje a "Trampolín”

La Promoción 2018 del Instituto Superior de Periodismo Deportivo (Deportea) realizará un homenaje en vida a Celso “Trampolín” Fernández, un histórico exjugador de Gimnasia. El acto se realizará hoy a las 21 en San Martín 857 de esta Capital, al que fueron invitados familiares, excompañeros, dirigentes, prensa y público en general. El objetivo de los alumnos es reconocer a quien fue un jugador emblemático del “lobo”. El mediocampista de esos tiempos se inició en Lavalle, donde mostró sus condiciones para un puesto clave como es el de cortar el circuito futbolístico del rival. Por eso, Gimnasia no dudó en llevarlo a sus filas, convirtiéndose en un jugador clave en el funcionamiento del “lobo” en la década del "70. Era una delicia verlo que a pesar de su porte físico, corría pegado como una estampilla al rival de turno sin medir su categoría y anularlo o al menos no dejarlo moverse con soltura.