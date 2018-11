"Al elegir la carrera hay que priorizar lo que hace feliz"

¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir una carrera?

Es muy importante que los chicos busquen sentirse felices, no solamente que se sientan realizados por obtener un título, sino más bien por lo que van a ser; es decir, si eligen ser artistas o cantantes, les pueden llegar a poner un montón de peros porque muchas veces se prioriza la parte económica, pero es más importante priorizar lo que a ellos los hace felices, de hecho el cerebro busca constantemente ser feliz y reducir el dolor y cuando eso no sucede y se termina escogiendo una carrera por el dinero que les pueda llegar a dar, por comodidad, o por complacer a los padres, tarde o temprano, cuando finalice la carrera, si es que lo logra, ese chico se va a sentir infeliz y lo más probable es que no ejerza esa profesión. Por el contrario, si se elige una carrera que realmente lo apasiona, ese chico no va a sentir ni siquiera que es un trabajo; hay una frase que dice "el día que ames el trabajo que haces, nunca más vas a volver a trabajar", porque va a disfrutar de lo que hace, sin importar si es domingo, si es feriado, porque lo apasiona tanto que le va a causar placer hacerlo y encima le van a pagar por eso. No va a ser una persona que trabaja meramente por necesidad, por dinero, sino que va a trabajar por una recompensa biológica que es el placer de poder hacer ese trabajo. Lo que decidan hacer, deben hacerlo con pasión, de eso se trata.

¿El adolescente está preparado para elegir correctamente una carrera?

El lóbulo frontal del cerebro, que es con el que tomamos las decisiones, madura en la segunda década; en las mujeres sucede cerca de los 23 años y en los hombres a los 27 o 28, de modo que si se elige una carrera a los 18 hay un pequeño peligro de que se haya elegido mal y eso traiga problemas. Por eso es necesario el acompañamiento de los padres, pero siempre habiendo una cierta democracia a la hora de dejarlos elegir.

¿Cómo deben actuar los padres? ¿Hasta qué punto deben involucrarse en la elección de los chicos?

Por la edad que tienen los chicos a la hora de elegir una profesión, es importante motivarlos, y los padres cumplen un rol fundamental en eso. Algunos le dan la libertad de que ellos decidan, pero también teniendo en cuenta sus posibilidades económicas. Igualmente, es necesario que haya un acompañamiento, que dialoguen con ellos pero que no quede en la mera pregunta ¿qué te gusta?, sino que sepan captar si la elección del chico es solo por una emoción o si en verdad es lo que quiere, porque puede pasar que, por ejemplo, a ese joven le guste la música, pero tal vez solo le gusta escucharla o tocar un instrumento, pero no hay un real interés, no le dedica tiempo, no lo apasiona, es solo una emoción temporal y no lo que realmente ama, y es ahí donde los padres deben intervenir y no dejarlos solos. Y en esto también es importante que los padres sepan que es un trabajo que debe hacerse desde pequeños; de los cero a los ocho años, todo lo que los chicos aprendan les queda grabado para toda la vida, de modo que si no hay una buena comunicación, les va a costar mucho a los padres influenciar sobre el adolescente.

¿Puede haber una influencia negativa por parte de los padres?

A veces sucede que los propios padres quieren ver materializado en sus hijos lo que ellos no pudieron lograr; por ejemplo el padre quería ser un gran abogado y como no lo pudo hacer quiere influir sobre su hijo para que pueda elegir esa carrera, al punto que llegan a manipularlo. Esto no debe suceder, puede haber una influencia de parte de los padres pero no debe existir la manipulación, porque ese chico se va a sentir frustrado en su elección.

¿Cuán efectivos son los tests vocacionales?

Se ha descubierto que han fallado muchísimo. Muchas veces no dan en la tecla; a la hora de hacer un test vocacional juega mucho el estado emocional de la persona, su ambiente, hay muchos factores que inciden y si en ese momento en que se está haciendo el test vocacional se encuentra mal emocionalmente, fisiológicamente o está sufriendo algún tipo de influencia, o está atravesando algún problema familiar, probablemente vaya a apuntar mal lo que quiere. Las emociones duran 90 segundos, son muy cortas, entonces este tipo de elecciones se deben dar solas, no forzadas, por eso es importante darle las herramientas para que los chicos sean los que elijan y cuando eso suceda su cerebro va a disciplinarse para hacerlo y terminarlo.