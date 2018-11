"Misa de bendición" en el predio de la casa de oración

El grupo de oración San Pío de Pietrelcina junto al padre Gustavo Barrientos realizó ayer una misa de bendición de la primera etapa de lo que será la casa de oración. Con tal motivo, ofició una misa de sanación, con imposición de manos y finalmente hubo una celebración con los hermanos de la misión, con una comida a la canasta.

Barrientos es un exsacerdote católico que asegura que a través de la oración e imposición de manos puede realizar sanaciones.

En su homilía, el padre Gustavo Barrientos habló de su carisma como sacerdote sanador y de la importancia de no apartarse de la palabra de Dios y de la protección de la Virgen María.

Habló también del acompañamiento que se debe tener con los enfermos en sus diversas dolencias tanto físicas como espirituales ya que dijo "no solamente rodeamos al enfermo sino que estamos con ellos".

También se refirió a "cuantas casas infectadas con gente que vive tremendos martirios. Encontramos muchas parejas que están al borde del divorcio porque la comunicación se corta y cuando vamos a las casas nos damos con que hay gente que se ha metido en medio con espíritus".

Respecto de la misión que llevan adelante señaló que se basa "en la poderosa intercesión de nuestra madre la Virgen María que nos ha llevado por caminos que realmente uno se sorprende. Nunca me voy a olvidar de que estábamos haciendo oraciones y ya estábamos tratando de expulsar a los demonios y estábamos orando después de varias horas, entonces tuve la inspiración de decir, porqué no le pedimos a la Mamá de Jesús y apenas empezamos a invocarla el demonio comenzó a gritar, "la Virgen no", y se fue. Por eso es que tenemos que aprender a amar a la Virgen. Si nosotros aprendiéramos a confiar más en la Virgen María como madre, eso nos ayudaría mucho también a salir adelante en nuestras crisis espirituales porque hoy el mundo está lleno de distracciones, lleno de ofertas espirituales que muchas veces pierden a la gente porque enfrían nuestra relación personal con Dios. Dios no es una piedra, no es la tierra, Dios está en todo el mundo pero es infinitamente superior a todo, pero nosotros somos la imagen y semejanza de un Dios personal. Por eso cuando muchos hablan de Dios como una energía se están equivocando porque es un Dios que habla, que siente, que está con nosotros todos los días. Por eso los grandes santos han comprendido que a Dios no solamente se lo experimenta extraordinariamente sino, siempre pidiendo la santificación de la vida cotidiana. Por eso todos los días debemos tener presente a Dios, y cada día configurarnos más a él".

Recordó el inicio de la obra, indicando que "ha nacido de eso, nació como una pequeña semillita allá hace ya casi veinte años con una tremenda necesidad del señor de hacerse escuchar. Y es que uno escucha el clamor de tantas personas que están mal y no tienen quien los atienda; y desde ese mismo momento que el Señor nos ha ido inspirando a nosotros este llamado hemos sido testigos de tantas sanaciones, de tantos exorcismos y la alegría nuestra justamente fue que hayan regresado a Jesús. Esa es la alegría más grande. Por eso cuando pienso en los que debían dar testimonio, yo decía, busquemos a las personas que hoy habiendo sido víctimas de enfermedades tremendas con sentencia de muerte porque hasta los médicos no les había dado esperanzas o se estaban dejando morir, y ahora están trabajando y ayudando a los demás, que estén llevando esa fe a los demás, porque solamente una persona que ha padecido será sensible a lo que al otro le duele, lo demás es pura palabra. Hay que hacer obras".

Asimismo habló de quien fue su inspirador en esta misión apuntando que fue el Padre Pío. "Su vida fue llevar la cruz, la incomprensión. Cuantas veces pobre, hasta preso estuvo en su propio convento, sin que lo dejaran tener contacto con la gente, porque se identificó completamente con Cristo, porque era un hombre que tenía una voz profética, porque era un hombre que había estado preparado para llevar la cruz. Y llevó los estigmas, pero también llevó enfermedades crónicas en su cuerpo porque decían que los termómetros reventaban por la fiebre que tenía debido a que sufría mucho de las vías respiratorias y se sorprendían de la fiebre que tenía y todo el malestar pero él seguía adelante en la que era su misión. Así impedido por los estigmas y su enfermedad, su misión era escuchar al prójimo. Por eso es que el Señor, continuamente le está diciendo al pueblo, escuchen, estén atentos, yo estoy presente. Yo vengo a sanar, vengo a liberar, y lo dice en presente no en pasado. Por eso pidamos en nuestra Eucaristía que el Señor nos prodigue su amor hoy en un día de agradecerle tanto a la comunidad por su colaboración".

Trabaja junto a un grupo de personas que se autodenominan grupo de oración, quienes dicen que pueden exorcizar demonios.