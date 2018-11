El acoso callejero es un mal que debe convertirse en delito

En el marco de la semana de la lucha contra la violencia hacia las mujeres que se conmemoró este 25 de noviembre, desde la Multisectorial de Mujeres de Jujuy ponderaron su lucha por los derechos de la mujer y remarcaron la importancia de que el acoso callejero se convierta en un delito.

Mariana Vargas, abogada e integrante de este organismo, mencionó que "es importante que sea un delito, merecemos que las conductas que molestan nuestra libertad sean penalizadas",

Este flagelo es el primer escalón de una larga escalera de violencias que se fundamentan en una posición de poder que toma el hombre hacia la mujer, "son conductas que lamentablemente fueron naturalizadas por la sociedad y tienen que ver con agresiones de contenido sexual que se dan en espacios públicos y constituyen violencia hacia la persona que lo recibe porque no lo desea", dijo.

En el 2017 en la Legislatura jujeña se intentó poder incorporarlo a la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres pero no tuvo aprobación.

Este año se debatió en el Congreso de la Nación, con idas y vueltas, la posibilidad de transformarlo en un delito que implique sanciones de multa pero aún no se aprobó, "tiene que estar acotado a situaciones que se realizan a mujeres por su condición de mujeres, no creo que podamos hablar de acoso callejero a un hombre, no es la realidad que vivimos. La realidad que vivimos es que en este lugar de opresión hacia las mujeres, donde los hombres piensan que tienen derechos a sentirse dueños de nuestro cuerpo, de nuestra intimidad, de nuestra libertad de que no podemos andar por la calle sin que nos molesten y acosen. Es una situación muy fea que sufrimos a diario", remarcó Vargas.

Continuó diciendo que "esto tiene que ver con una discusión que se da en estos avances y retrocesos a lo que hace la liberación de las mujeres y al machismo. Nos pasó en Jujuy por ejemplo con el Juzgado Especializado en Violencia de Género que era una experiencia primera en el país armar un juzgado especializado en este tema desde lo penal y civil. Resulta que hoy dejó de ser solo para violencia de género y pasó a tratar todas las otras violencias. Siempre termina desdibujándose la necesidad de contar con personal capacitado que se dedique exclusivamente a la violencia de género".

También comentó que todavía hay quienes no comprenden a la violencia de género como una problemática social y no la abordan como tal, "la principal acción para luchar contra esto es la ola verde que fue el movimiento más grande que tuvimos y ayudó que todo se desnaturalice. Que todas las opresiones que vivimos las mujeres pudieran verse como tal y las cuestionemos".

Desde la Multisectorial consideran que si se convierte en un delito sería una forma de que la sociedad aprenda a ver como prohibido lo que considera que es normal, en ese sentido indicó que "plantear al acoso callejero como un delito tiene que ver con la lucha de las mujeres en contra de su opresión".

Violencia de género

En relación a todo lo que incluye la violencia de género indicó que la palabra género implica una relación de poder en la sociedad que ejercen los varones sobre las mujeres, “no podemos hablar de género sin mencionar esta dicotomía social, y esto se da desde los hombres hacia las mujeres o travestis o disidentes sexuales. No puede darse de una mujer a un hombre, existe la violencia de mujer a hombre, a un niño o a un anciano pero no son de género.

La violencia de género es exclusiva en esta sociedad en que los varones tienen un rol opresivo”, sostuvo.

Para finalizar hizo mención a la película “No soy un hombre fácil”, que también recomendó a la sociedad, la misma invierte los roles de hombres y mujeres.

En Buenos Aires rige una ley

En 2015, la Ciudad de Buenos Aires sancionó la Ley Nº 5.306, convirtiéndose en la primera jurisdicción de la Argentina en sancionar una ley sobre Acoso Callejero.

Asimismo, en 2016 se incorporó el acoso sexual en espacios públicos y privados de acceso públicos al Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires a través de la Ley Nº 5.742.

Esta ley también se aplica al acoso en espacios privados de acceso público como, por ejemplo, un centro comercial, un teatro o un bar.

La misma establece que acosos son los comentarios sexuales, las fotografías y grabaciones hechas sin tu consentimiento, el contacto físico indebido y sin tu consentimiento, la persecución o arrinconamiento, la masturbación, mostrar partes íntimas del cuerpo y los gestos obscenos.

La sanción que se aplica a la persona que acosa sexualmente a otra puede ser una multa, la obligación de hacer trabajos para la comunidad o el arresto.

Además existen oficinas habilitadas para contener a mujeres que pasan por esto al igual que un número de teléfono gratuito para realizar denuncias.

Por otra parte, en Santa Fe hace pocos días, el espacio Igualdad y Participación, encabezado por la diputada Silvia Augsburger y el diputado Rubén Giustiniani, presentó un proyecto de ley para que en esa provincia haya una ley de lucha contra el acoso callejero.

El mismo incluye campañas de visibilización y la inclusión de esta temática dentro de los lineamientos de la Educación Sexual Integral.