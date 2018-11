VÍDEO. El objeto volador que fue filmado en El Carmen era un "drone fumigador"

El extraño objeto volador que filmado por una mujer que viajaba junto a su familia por ruta nacional 9, camino al dique La Ciénaga resultó ser un "drone fumigador" y no un ovni. Así lo confirmó al El Tribuno, Hugo Alarcón, administrador de la finca tabacalera ubicada en la ciudad de El Carmen, camino a la escuela Agua y Energía, en donde se registraron las imagenes que suscitaron gran interés.

Consultado por este tema explicó que es entendible que se haya generado esta confusión debido a que no es inusual que se realice este tipo de fumigaciones en horario nocturno. Esto se debe, aclaró, a que "en el día, las condiciones climáticas no siempre no son las optimas, para que sobrevuele este aparato".

Agregó que el equipamiento es utilizado en el sector agrícola debido a que cumple de manera efectiva la tarea asignada debido a que "puede transportar hasta 10 litros de liquido y una duración de entre 10 a 15 minutos, lo que permite que pueda recorrer, en este caso las 60 hectáreas que tiene la finca"

Para finalizar instó a quienes transiten por el sector lo hagan de manera normal debido que el que el proceso de fumigación se realiza cumpliendo con los standares de seguridad, lo cual no genera peligro.