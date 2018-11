"El que quiera poner la cara que se quede"

Gimnasia se está metiendo solo en una situación que con el correr de los partidos se torna más compleja. El "lobo" sigue inmerso en los últimos puestos de la tabla del promedio del descenso con resultados que no aparecen para tranquilizar y para colmo con un plantel que en la última semana tuvo problemas internos.

Tras el pobre empate sin goles ante Quilmes el último domingo el defensor "albiceleste" Leonardo Ferreyra dialogó con la prensa y habló de todo.

Primero "Leo" empezó refiriéndose a lo futbolístico en relación al duelo ante el "cervecero" por la fecha 11 de la B Nacional.

"Definíamos mal de tres cuartos de cancha para adelante", dijo el jujeño quien pese a ser lateral no se eximió de esa autocrítica.

"Es lógico que la gente se fastidie, pero no me preocupa, me preocupa la situación en la que estamos y dejar dos puntos de local", expresó el futbolista que pasó hace algunos años por Olimpo de Bahía Blanca entendiendo la delicada actualidad del "lobo".

Siendo otra vez autocrítico el deportista exclamó: "Nosotros somos los únicos responsables de esta situación".

El grupo sufrió la desafectación de Matías Di Benedetto y Christian Limousín días antes del duelo ante Quilmes, Ferreyra se refirió a esto. "Lo que pasó fue reciente y seguramente en esta semana analizaremos y hablaremos bien entre todos". A lo que agregó: "Sabemos que la única manera de revertir esta situación es tirar para delante y no solamente los once jugadores que salen a la cancha".

"Tenemos que estar todos más unidos que nunca. El que quiera poner la cara de acá al final que se quede y el que no yo creo que no se merece estar", sostuvo convencido el lateral del "lobo" quien sabe que se necesita de un plantel íntegro para salir de la zona baja de los promedios. Siguiendo con esta cuestión Ferreyra dijo: "Los que estén en negativa por cualquier cosa que den un paso al costado".

Cambiando de tema y pensando en lo que viene el defensor "albiceleste" mencionó: "Sarmiento va ser un rival más que duro". El "verde" de Junín será el próximo rival del equipo de Morales Santos en lo que será su última presentación como visitante antes del receso de verano.