"Todos juntos" por un mundo más inclusivo

La asociación trabaja desde el momento en el que nace un bebé con síndrome de Down dando contención y orientando a los padres. Ponderan la importancia de integrarlos cuando crecen en el ámbito educativo, social y laboral como cualquier otro ciudadano.

"Todos juntos" es una asociación civil sin fines de lucro que hace treinta años se especializa en el tratamiento integral y en la mejora de calidad de vida de personas con síndrome de Down, desde su nacimiento y a lo largo de toda su vida. Trabajan para que logren su autonomía personal y plena inclusión social como miembros activos de la sociedad en la cual están inmersos.

Para ello, hacen posible el acceso a una educación adecuada, en todos los niveles, asistencia terapéutica y social. La institución se encuentra incorporada a la enseñanza oficial mediante resoluciones del Ministerio de Educación y brinda atención a más de 200 personas conforme la estructura aprobada por el Departamento de Educación Especial de la Provincia. Ellos consideran que las personas con discapacidad alcanzan su inserción social cuando se equiparan las oportunidades que permiten el acceso a un trabajo genuino, donde su participación y protagonismo activo les permitan alcanzar un salario digno.

Sobre la tarea social que lleva a cabo "Todos juntos", Isabel Ruiz, su directora, en diálogo con El Tribuno de Jujuy mencionó que "tenemos un primer contacto con la familia cuando nace un bebé con síndrome de Down, las salas maternales nos dan aviso y un equipo especializado se acerca a las clínicas para contener a las familias. Hay que trabajar mucho ahí porque es un niño no esperado, se trabaja desde el momento en que nace el bebé".

A partir de allí entra en acción el equipo de atención temprana para darle a ese niño una orientación en las diferentes disciplinas, "en primera instancia tienen estimulación, luego profesionales de distintas ramas como ser psicología o kinesiología también aportan lo suyo. El fin es fortalecer y favorecer su neurodesarrollo desde pequeños", indicó.

Aseguró que desde niños es imprescindible hacer hincapié en la inclusión, primero dentro del seno familiar y luego en lo social, "es necesario que ese pequeño interactúe constantemente con pares. Cuando llega el momento del inicio de sus estudios, lo acompañamos en sus diferentes niveles. Hay casos en que no tienen las herramientas necesarias en un establecimiento común, pero nosotros les brindamos una alternativa para que estudien dentro de nuestra institución", comentó Ruiz.

Durante su adolescencia, mediante talleres, los van encaminando para que ellos empiecen a formarse en un oficio. Se van perfilando según sus habilidades y en conjunto con sus respectivas familias proyectan una posible salida laboral.

Tienen incluidos nueve jóvenes en el ámbito laboral dentro de empresas privadas e instituciones públicas, en ese sentido, la directora explicó que "se busca que sus compañeros de trabajo los traten como a cualquier otra persona, de a poco los vamos dejando ser más autónomos para que aprendan a desenvolverse de forma independiente". Continuó diciendo que "la sociedad va adquiriendo la conciencia o sensibilización en la inclusión. Hay empresas que se van acercando para incluir a nuestros jóvenes en el ámbito laboral y eso me parece muy positivo".

Un cambio de paradigma

David Carrillo, fundador de la institución y padre de un joven con síndrome de Down, recordó que tiempo atrás la mentalidad de la sociedad era distinta y no se aceptaba a la discapacidad, "antes se escondía al chico con discapacidad cuando estaba fuera de la casa. Muchas veces me pasó que al salir con mi hijo cuando era chico, los otros niños se daban vuelta a mirarlo porque veían la diferencia. Antes era dificilísimo incorporarlos en las escuelas. Hoy es todo diferente a cuando nació David María, los chicos están más habituados y familiarizados con la diferencia, hay aceptación y eso tiene que ver con el trabajo que venimos realizando hace tanto tiempo. Sin embargo, todavía es mucho lo que hay que hacer".

"Hay que trabajar mucho en las familias para que no los sobreprotejan, nosotros vamos incentivando en el tema de la independencia y en la conducta", añadió. En "Todos juntos" trabajan profesionales en Educación Especial, Educación Inicial, Educación Primaria, Nivel Medio, Psicopedagogía, Psicología, Fonoaudiología, Kinesiología y Fisioterapia, Trabajo Social, Terapia Ocupacional, Nutrición, Psicomotricidad, Medicina, Educación Física, Educación musical y Expresión corporal. Alrededor de 90 especialistas se desempeñan en la institución. La directora, Isabel Ruiz, destacó que "hemos trabajado mucho en el cambio de paradigma de la discapacidad y en la sensibilización en contextos educativos y sociales. Tenemos un convenio con la Ucse y la carrera de Psicología, sus alumnos vienen a hacer la residencia. Observamos que hay profesionales y técnicos que no fueron formados específicamente en discapacidad, entonces se les da la posibilidad de que se especialicen en esta institución".

Historia y surgimiento

La asociación "Todos juntos" nace en 1988 por medio de un matrimonio jujeño que tuvo un hijo con síndrome de Down. Al ver la falta de contención y respuestas en nuestra provincia para brindar un apoyo a las personas que tenían un hijo con esa discapacidad, la psicóloga Cacha Balut y el doctor Di Pierri detectaron esa necesidad y convocaron a familiares de niños con síndrome de Down.

Fue así que David Carrillo y Nicky Gahan, padres de David María Carrillo, se interiorizaron en el tema y decidieron emprender el desafío de fundar la asociación "Todos juntos" en beneficio de la comunidad jujeña. "En ese momento pensamos: nosotros podemos llevar a David María a Buenos Aires a hacer la rehabilitación, pero los otros chicos de Jujuy, no. Les demos la oportunidad a todos, dijimos con mi esposa. Y así nació Todos juntos", recordó David Carrillo. En 1991 los niños que iniciaron su atención temprana en la institución alcanzaron la edad escolar, lo que requirió el abordaje de un nuevo desafío que fue la integración en escuelas comunes. Así se amplió la propuesta institucional y la asociación comenzó a trabajar con los primeros grupos de pedagogía iniciando su camino por la integración en los niveles inicial y primario. Desde ese momento se incrementó considerablemente la población escolar debiéndose aumentar el plantel docente profesional. Como respuesta a esta realidad, el Ministerio de Educación de la Provincia les suministró diez cargos docentes que se mantienen hasta la fecha.

Posterior a eso, consiguieron un edificio propio con fondos provenientes del Impuesto al Cheque y durante ese año, 2001, se incrementó el número de concurrentes en diferentes etapas de desarrollo, desde bebés hasta jóvenes. La población ascendió a 80 alumnos procedentes de diferentes partes de Jujuy.

En el año 2009, la institución se incorpora a la enseñanza oficial a través de la Resolución 4.567/09, constituyéndose el Instituto de Educación Especial Todos juntos. En relación a su 30º aniversario que fue este año, su presidente Patricio Carrillo manifestó que "con gran orgullo y responsabilidad me toca presidir una institución a la cual pertenezco desde los primeros años de vida. Es que David María, mi hermano mayor, fue fuente de inspiración de mis padres para sentar los cimientos de esta obra. Hoy es mi labor seguir contribuyendo al crecimiento y desarrollo de Todos juntos. Nuestro objetivo siempre fue y será brindar a todas las personas con síndrome de Down las mismas posibilidades que tuvo mi hermano al nacer". En la actualidad, la asociación "Todos juntos" brinda atención temprana, educación especial (primaria, secundaria y terciaria), educación terapéutica (para quienes presentan características del espectro autista), formación ocupacional y apoyo a la inclusión laboral a una población de más de 200 concurrentes con síndrome de Down de toda la provincia.

Venta de bolsas navideñas

Los jóvenes que asisten a la asociación "Todos juntos" en su etapa adulta se encuentran diseñando los obsequios navideños que realizaron con sus propias manos.

Estos trabajadores forman parte del programa de inclusión laboral de la institución.

En este caso ofrecerán para la venta bolsas navideñas con productos de panadería y adornos navideños que serán vendidos en la sede que se encuentra sobre calle Belgrano 1351.

Cabe mencionar que se empezarán a vender a partir del mes de diciembre.

El destino de lo recaudado será solventar la visita de referentes de la Asdra (Asociación Síndrome de Down de la República Argentina) para encarar en nuestra provincia una jornada abierta al público y a los padres de bebés, niños, jóvenes y adultos con discapacidad. Se denominan los "papás viajeros" y recorren distintos puntos con el fin de dar charlas que permitan mejorar la calidad de vida de sus hijos. Trabajan junto a las familias por la inclusión de las personas con síndrome de Down y brindan contención, información y capacitación a los padres, familiares, profesionales, empresas, instituciones y a la sociedad en general.