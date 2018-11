Aguirre y Casarino volverían al once del "merengue"

Ganar o sumar fuera de casa hoy da lo mismo, perder no es opción, en Altos Hornos Zapla que anoche viajó a Resistencia para jugar mañana a las 21.30 en el estadio "Juan Alberto García" contra Chaco For Ever por la 16º fecha de la Zona 4 del Federal A donde arbitrará el cordobés Jonathan Correa. Es que el "merengue", hace una fecha bajo el mando de Roberto Saucedo, está urgido de resultados para engrosar su puntaje de cara a la Reválida de 2019 donde podrá definir su futuro en la categoría.

Por la Liga Jujeña el duelo que ayer debía jugar Zapla frente a Universitario en el "Emilio Fabrizzi" pasó para mañana a las 16.30.

Justamente el entrenador ayer, en su 5º día en Palpalá tras haber asumido, probó con dos variantes con respecto al equipo titular que cayó 2 a 1, el viernes, con el puntero Boca Unidos. Así fue que en el ensayo táctico introdujo a Néstor Aguirre por Juan Méndez en el lateral derecho y al lateral por izquierda Luis Casarino en el circulo central, acompañando a Tello, reemplazando a Elbio Villagra, pero sosteniendo el sistema táctico, 4-4-2, con el hizo su debut en el "Emilio Fabrizzi". Entonces el once que alistó fue el siguiente: Sánchez; Aguirre, Villanueva, Santillán y Domínguez; Navalón, Tello, Casarino y Pascuttini; Abraham y Cuevas. De todas formas no está descartada la titularidad de Villagra, volante central natural, pero el que sí quedó descartado de la delegación es Facundo Galarza. El exCentral Norte ya purgó la fecha de sanción por acumulación de amarillas, a Guzmán que fue expulsado en Salta todavía le queda una instancia por cumplir, pero en los últimos días ni siquiera formó parte de los trabajos tácticos cuando está plenamente disponible para ser al menos una alternativa. Lo que es una novedad es la incorporación de Facundo Mealla y Luis Estopiñan que hasta el momento no tuvieron minutos y en Chaco estarán en el banco de relevos. En limpio los 18 jugadores que viajaron y hoy se instalarán para entrenar liviano por la tarde son los arqueros Sebastián Sánchez y Juan Torralba; los defensores Hugo Villanueva, Antonio Domínguez, Néstor Aguirre, Pedro Santillán y Luis Casarino; los mediocampistas Facundo Tello, Julián Navalón, Elbio Villagra, Facundo Mealla, Leonardo Silveira, Luis Estopiñan y Juan Cartello; los atacantes Martín Abraham, Walter Cuevas, Juan Pascuttini y Braian Noriega. Lógicamente que una victoria, 3 puntos, serán mucho más beneficiosos que cualquier otro resultado para los palpaleños porque es el momento ideal para recobrar la confianza futbolística plena del grupo que había mostrado a inicios del certamen aunque después el juego y los esquemas fueron mutando. Y esto adquiere mayor relevancia porque aunque hubo un cambió de DT, renunció Christian Corrales, es tiempo de encontrar una identidad de juego o por lo menos una verdadera muestra de carácter de un humilde equipo que dentro del vestuario debe sentirse identificado con un "líder" para reafirmar los trabajos semanales con resultados positivos y así disipar todo tipo de especulaciones que se plantan. Es que de 39 puntos disputados y con 9 aún en juego para sellar esta instancia clasificatoria (Chaco For Ever, Crucero del Norte y San Jorge) sólo consiguió 12 unidades y eso hoy lo mantiene en la zona de descenso directo en la tabla general del torneo que continuará en 2019 (Reválida) donde se sumarán ambos puntajes de las tabla.

Hoy comienza la fecha 16

A partir de las 17 en San Andrés (Tucumán) San Jorge hoy se enfrentará a Juventud Antoniana en el arranque del 16º capítulo de la Zona 4 del Federal A. Y mañana además del partido entre Chaco For Ever y Altos Hornos Zapla jugarán en Corrientes desde las 21 Boca Unidos vs. San Martín de Formosa y a las 21.30 en Garupá (Misiones) Crucero del Norte se topará con Sarmiento de Chaco. Libre Gimnasia y Tiro.