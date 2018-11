El tenista Matías Cortez de 13 años dio la nota al ganar la “cuali” pero como es menor todavía no puede participar

En el Tenis Center ubicado en el barrio Los Perales, desde las 9 empieza a jugarse el cuadro principal de la Copa Pachamama que por segunda vez se realiza en esta provincia.

En la víspera se realizó el acto inaugural en la cancha principal, donde estuvieron funcionarios, invitados especiales, jugadores y el árbitro del certamen Gustavo Bieliki.

Luego se sirvió a los presentes un cocktail de bienvenida.

El árbitro llegado de Capital Federal, Gustavo Bieliki que por primera vez vino a Jujuy, se mostró feliz por la cálida recepción que tuvo.

Ante El Tribuno de Jujuy, agregó: "Es una ciudad excelente, la verdad que tenía muchas ganas de venir y era una cuenta pendiente en lo personal. Estoy muy contento por venir y la forma que me recibieron. Es un placer para mí. Argentina no es solo Buenos Aires. Me gusta que el tenis sea bien federal".

Sostuvo que para un jugador de la región, "Todo lo que sea profesional y lo que se encare como tal sirve y mucho para los jugadores, por la atención, el trato que le dan, el público tan especial. Siendo el mismo jugador se siente diferente, se motiva y puede rendir más.

Como árbitro espero que el jugador se comporte como tal y haga lo más le gusta, jugar. Esperamos una buena jornada de tenis profesional".

Completando que "al jugador del interior solo le falta el apoyo emocional, suerte, sponsor, que la familia lo acompañe para que pueda superarse y pueda jugar en otros países. La carrera del tenista es muy sacrificada, es un deporte individual, donde el jugador se vuelve muy egocéntrico, se encierra en un círculo. Así es el tenis, se juega uno contra uno. Si te equivocas, te gana el rival".

Por último se refirió a la edad propicia para iniciarse en el tenis, "es muy difícil decir a los cuántos años comenzar. Algunos padres le dan una raqueta a los 6 años cuando todo debe ser diversión, es una etapa de formación. Lo mejor arranca a los 14 cuando ya se puede pensar en llegar a ser tenista profesional".

.