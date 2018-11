Dietrich advirtió por un posible "achique" en Aerolíneas

El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, advirtió ayer que Aerolíneas Argentinas podría sufrir "un achique", y acusó a los sindicatos aeronáuticos de tener "actitudes patoteriles" que "afectan" a la empresa.

Según el funcionario, "en los últimos tres años, la empresa tiene 18 rutas más. También, ocho aviones más hoy que en 2015. Y tenemos el récord de puntualidad".

"Pero hay que trabajar juntos (con los gremios) en mayor productividad, no en echar gente. Si la respuesta (de los sindicatos) es no, inevitablemente llegaremos a un achique de la compañía", sostuvo Dietrich, en declaraciones a Mitre.

En ese sentido, aclaró que el "achique" implica "por ejemplo que el año que viene hay dos aviones que vamos a devolver porque es muy difícil competir en los vuelos internacionales. Vos volás a Italia y competís con Alitalia. Si el piloto de Alitalia duerme una noche cuando viene a Buenos Aires y el piloto de Aerolíneas duerme tres noches en Roma, es muy difícil competir así".

El ministro señaló además que ayer, por el paro de los gremios, "Aerolíneas Argentinas no está volando y las otras compañías sí. Nuevamente estos señores que dicen representar a la gente y defender a Aerolíneas lo que están haciendo es afectarla".

"A pesar del paro, los empleados todos los días le ponen mucha garra para que Aerolíneas funcione bien. Pero lamentablemente después vienen los delegados sindicales y a la gente que trabaja les dicen que no pueden trabajar más, con las actitudes patoteriles a las que estamos mal acostumbrados", enfatizó.

A su criterio, "hoy hay información objetiva del compromiso del Gobierno con el sector aéreo y con Aerolíneas en particular. Frente a ésto, es inaceptable que Aerolíneas siga recibiendo plata de los argentinos".

Por último, explicó que el Gobierno no dictó la conciliación obligatoria para frenar el paro de este lunes "porque es por un tiempo, termina y el problema lo tenés".

También, aseguró que en las nuevas empresas del sector, los empleados "no quieren formar parte de estos sindicatos porque saben que son parte del problema".

“El Gobierno busca el conflicto para justificar el vaciamiento”

RUBÉN FERNANDEZ / SECRETARIO GENERAL DE LA UNIÓN DE PERSONAL AEROCOMERCIAL.

El secretario general de la Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA) Rubén Fernández, acusó ayer al Gobierno de “buscar el conflicto” en Aerolíneas Argentinas, para “justificar el vaciamiento” de esa empresa.

“Lo que están buscando es el conflicto, es demonizar a los trabajadores para justificar el vaciamiento y achicamiento de Aerolíneas”, se quejó el sindicalista.

En declaraciones a la prensa, Fernández rechazó que la línea aérea de bandera esté “virtualmente quebrada”, como señaló su presidente, Luis Malvido.

“No está virtualmente quebrada pero si fuera así, lo hacemos totalmente responsable a él”, enfatizó el sindicalista.

Además, ratificó que los aeronáuticos realizarán hoy, entre las 4 y las 7, asambleas que paralizarán los servicios, al igual que los otros gremios del transporte.

Fernández comentó que aún no está confirmada una reunión con el ministro Dante Sica.

“Tenían todas las herramientas”

El secretario general de la Asociación de Pilotos Líneas Aéreas (Apla), Pablo Biró, aseguró ayer que el Gobierno tenía “todas las herramientas” para frenar el paro y asegurar el servicio de Aerolíneas Argentinas, pero “optó por el lock out patronal”.Así opinó el sindicalista sobre la paralización de las operaciones de la empresa controlada por el Estado este lunes, que afectó a 40 mil personas que ya tenían sus boletos comprados y no pudieron viajar.

Según dijo Biró a radio La 990, hubo un “lock out” patronal porque había dos formas de frenar el paro anunciado por la Fapa: “Pagando los salarios que se deben o dictando una conciliación obligatoria, lo cual iba a garantizar las operaciones por 20 días hábiles más”.

Por otra parte, Biró cuestionó abiertamente la política aerocomercial que lleva adelante la gestión de Mauricio Macri: “Se robaron todo en aviación. La revolución de los aviones es un saqueo a los cielos argentinos”.

Según dijo el líder de los pilotos, cuando la gestión Cambiemos abrió su política de “cielos abiertos” le adjudicó “las rutas internacionales más importantes a las monopolicas”, mediante gestiones del ahora ex jefe de Gabinete y también exCEO de LAN, Gustavo Lopetegui.

“Les dieron todos los hub de distribución al holding Latam. Son centros de distribución que van a unos 150 destinos. Entonces, cuando sacan pasajeros de Córdoba, Mendoza, Tucumán o Salta para esos lugares, lo hacen por el monopolio, no hay competencia”, se quejó Pablo Biró.

Y agregó: “Les dieron las rutas internacionales que salen de la Argentina a esos monopolios. No pusieron ni una sola compañía argentina a explotar esas rutas. No es que nosotros somos los choriplaneros que no queremos la competencia”.