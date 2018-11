Está recuperada y busca una familia que la adopte

Sol es una dulce perrita que busca una familia que la ame. El invierno del año pasado fue hallada casi muerta en un barrio de la ciudad de Palpalá.

La descubrió Gabi, una mamá que llevaba a su hijo al jardín de infantes. La mujer relató que vio un bulto que apenas se movía. Se acercó y descubrió que se trataba de una perrita "en muy mal estado, no podía caminar, se arrastraba y dejaba una huella de sangre a su paso". De inmediato se puso en contacto con Norma, una voluntaria que abrazó con gran compromiso la causa de defensa de los animales. Norma no quiere que su identidad trascienda porque entiende que "las buenas obras son anónimas".

Lo cierto es que Gabi y Norma llevaron a Sol al veterinario, donde comenzó a escribirse una historia de vida que aún no tuvo un final feliz. "Sol, así la llamamos por la energía que demostró tener, estaba desnutrida, tenía una enfermedad en la piel que le impedía tener pelaje, una infección severa en sus órganos reproductores y los dientes delanteros muy gastados".

Luego de un mes de "cuidarla en casa, de esterilizarla, de un sinfín de antibióticos, de alimentarla e hidratarla y de muchísimo amor, Sol decidió vivir", destacó Norma. Agregó que "por primera vez se levantó, caminó, comió y tomó agua solita. Su vida no había sido fácil, había sido abandonada a su suerte, pero ya estaba lista para ser dada en adopción. Y así, hermosa y recuperada, la llevé al que sería su nuevo hogar, con mucha tristeza porque se iba, pero feliz de que haya conseguido una familia. Pasaron seis meses y la vida le volvió a jugar una mala pasada. La abandonaron nuevamente. Quiso la suerte de Sol que alguien me avisara que ella vagaba triste y desorientada en Perico. Y allí fui en su búsqueda una vez más. Es una valiente, no se rinde, quiere ser feliz y hacer feliz a una familia. Necesita un hogar definitivo. Necesita recibir todo el amor que tiene para dar por siempre amor. Es una dulce y juguetona perrita", aseguró al apelar a la sensibilidad de alguna familia que se decida a darle una oportunidad. Sol se lo merece.

Los interesados en adoptar a Sol pueden llamar al teléfono 3884490098.