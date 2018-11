México deportó a 98 migrantes pertenecientes a la caravana

El gobierno de México deportó a 98 migrantes centroamericanos que detuvo tras el fracasado intento de unos 500 de ellos de cruzar la frontera hacia Estados Unidos, cuyas fuerzas repelieron con gases lacrimógenos y balas de goma a la muchedumbre.

"Son 98 personas las que fueron puestas a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) y han sido deportadas", dijo a la cadena Televisa Gerardo García, comisionado de la dependencia.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos informó este lunes que arrestó a 42 centroamericanos que consiguieron saltar el muro de metal oxidado y una segunda valla coronada por alambre de púas, que divide a Tijuana de la estadounidense San Diego.

García aseguró que "hay instigadores" en la caravana migrante -que llegó a Tijuana hace una semana tras partir de Honduras el 13 de octubre- para promover intentos de cruzar ilegalmente la frontera.

"Aprovechan el anonimato de la bola, de la masa (...) y por eso no han sido asegurados (detenidos)", explicó al referirse a una decena de presuntos instigadores.

Tras el fracasado intento, en el albergue donde se encuentran hacinados unos 5 mil migrantes de la caravana, en su mayoría hondureños, se percibe una sensación de derrota que mueve a muchos a optar por regresar a sus países o resignarse a quedarse en México.

"Tragamos gas, los niños están traumados, las mujeres lastimadas. Ya no sé si quedarme aquí y pedir trabajo, regresarme a un Honduras, o seguir intentando pasar", dijo Darwin Rivera, un hondureño.

Respetar los derechos humanos

Tijuana fue escenario el domingo del momento más álgido que ha vivido esta caravana desde que el 13 de octubre salió huyendo de la violencia y pobreza de Honduras, recorriendo más de 4 mil km hasta el noroeste mexicano.

Cuando unos mil centroamericanos realizaban una manifestación hacia el puente fronterizo de El Chaparral para exigir a Estados Unidos que les permita pedir refugio, la mitad de la columna se separó y se lanzó hacia la frontera.

Hombres y mujeres, muchas con niños pequeños, se confundían entre empujones, gritos y llantos mientras intentaban escalar o atravesar por boquetes la primera barrera.

Retrocedieron ante los sobrevuelos de helicópteros estadounidenses, los gases lacrimógenos y las balas de goma lanzadas desde el norte.

El gobierno de Honduras condenó el uso de balas de goma contra los migrantes e instó “a que se respeten los derechos humanos”.

La caravana, que llegó a sumar unos 7.000 centroamericanos, 1.700 pidieron la repatriación voluntaria. Una lista de espera para que los migrantes puedan pedir refugio en Estados Unidos, y que incluye a otros de distintas nacionalidades que llegaron a Tijuana, dijo que ya suma más de 5 mil.

“No ingresarán a EEUU”

Un hondureño ciego del ojo izquierdo, que goza de cierto poder de convocatoria entre la caravana, regresó llorando al albergue tras fracasar en su intento de cruzar la frontera.

“Me dijeron que los de aquí (mexicanos civiles) ya me tienen identificado y están buscándome para matarme. Lo único que quiero es regresarme como sea a Honduras”, dijo bajo anonimato por razones de seguridad.

El enojo de habitantes se ha acentuado al considerar que la caravana ha alterado su vida, que se desenvuelve a ambos lados de la frontera.

“Nos dieron en la madre (fastidiaron) el domingo a todos los que trabajamos decentemente aquí en la línea (frontera)”, dijo Jesús Tirado, conductor de transporte.

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador - quien asumirá el poder el próximo sábado-, se reunió con sus principales colaboradores el domingo tras conocerse el incidente.

De su lado, el presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que quienes crucen ilegalmente no tendrán derecho a pedir refugio.

También presiona para que México albergue a los migrantes mientras Estados Unidos responde a sus solicitudes de asilo.

Ayer, Trump volvió a la carga en Twitter: “México debería enviar a los migrantes de regreso a sus países (...) pero NO ingresarán a EEUU. Cerraremos la frontera en forma permanente si es necesario”.