La sonda InSight de la NASA envió las primeras imágenes de la superficie de Marte

La sonda espacial InSight, que aterrizó con éxito en la superficie de Marte este lunes, ha enviado las primeras imágenes de la superficie del planeta rojo tras haber realizado un viaje de 458 millones de kilómetros en el espacio, informa la NASA.

En la primera foto publicada por la agencia estadounidense se puede apreciar partículas de polvo y la superficie marciana.

📸 Wish you were here! @NASAInSight sent home its first photo after #MarsLanding:



InSight’s view is a flat, smooth expanse called Elysium Planitia, but its workspace is below the surface, where it will study Mars’ deep interior. pic.twitter.com/3EU70jXQJw