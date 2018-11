Suspendieron los comicios en la Asociación Bancaria

La elección para la renovación de autoridades de la Asociación Bancaria seccional Jujuy se suspendieron ya que según la Junta electoral nacional "no estaban dadas las condiciones"; es que durante los comicios de ayer se produjeron disturbios e incidentes, sumado a una serie de irregularidades que fueron motivo de conflicto. La Junta Electoral deberá fijar una nueva fecha para las elecciones, por lo que las partes aguardan ser notificadas al respecto.

600 afiliados jujeños estaban en condiciones de emitir su voto para designar la comisión directiva del gremio de los bancarios.

Lejos de ser una instancia democrática y participativa, la jornada comicial en la Bancaria se vio teñida por numerosas irregularidades y algunos incidentes. Oscar Álvarez, representante de la Junta Electoral Nacional, y Mario Murillo de la Lista Verde 71 "Renovación Bancaria", aseguraron que cuando intentaron ingresar a la sede gremial para iniciar con la jornada electoral fueron agredidos por la Policía y efectivos de seguridad privada.

Ante esta situación, la lista opositora hizo una presentación en la Justicia Federal y con la intervención del fiscal, horas después de los incidentes, pudieron ingresar junto a las autoridades de la Junta Nacional para intentar resolver el conflicto.

Desde la lista opositora comunicaron que recién en la jornada de ayer, el día en que se realizaban elecciones en todo el país, se enteraron de una serie de denuncias presentadas el día anterior por la lista oficialista, Celeste y Blanca, acusándolos de presuntas irregularidades, entre ellas, no cumplir con el cupo femenino y tener documentación adulterada, buscando de ese modo impugnar la lista. "Las impugnaciones fueron rechazadas porque no tenían ningún sustento. Acá solo existe una resolución, la de la Bancaria a nivel nacional, donde dice que las dos listas tienen que participar", agregó Álvarez.

En ese sentido siguió diciendo que ayer hubo elecciones en todas las provincias, con la participación de varias listas y se desarrollaron sin problemas, mientras que sólo en Jujuy se produjeron inconvenientes. "Parece que acá les cuesta que haya una lista opositora y pueda haber democracia. Esto es malo para la provincia y tomó dimensión nacional, es malo para todos los bancarios, no nos dejaron garantizar la democracia" dijo.

El representante de la Junta Electoral Nacional también explicó que se presentaron en el lugar a fin de "verificar que todo se haga bien como en las otras provincias con la participación de todos los trabajadores y no nos dejaron entrar temprano, luego logramos ingresar y vimos que las urnas no estaban en condiciones porque solamente había una lista que es la oficialista, no se ve la lista contraria ni los sobres. No se podía certificar que la elección pueda llevarse a cabo por ello decidimos suspenderla".

Mario Murillo, candidato a secretario general de la Lista Verde, dijo que "hasta anoche estaba todo bien, ambas listas estaban oficializadas por la autoridad máxima y esta mañana (por ayer) no dejaron entrar a nadie y hubo incidentes".

Por primera vez, en la provincia de Jujuy se presentó en las elecciones de La Bancaria una lista opositora a la oficialista.

Cerca de 50 personas de seguridad privada se encontraban frente a la sede gremial ubicada sobre calle Independencia.

“Una situación lamentable”

En diálogo con El Tribuno de Jujuy, Mario Murillo mostró su descontento con la situación y aseguró que hasta el día anterior todo estaba en condiciones para que las elecciones se lleven a cabo con total normalidad.

Sobre lo ocurrido, comentó que “es lamentable esta situación y que el actual ministro de Trabajo Cabana Fusz junto a su representante Sergio Barrera intervengan y manejen la vida democrática del gremio. Tuvieron que ocurrir incidentes y agresiones que se podían haber evitado”.

Denunció que nunca se notificó a la Junta Nacional de la supuesta impugnación, y dijo que no se cumplieron los pasos que se debían seguir. “Es una medida política, todos los argumentos que ellos presentan no corresponden porque nosotros hicimos las presentaciones pertinentes y por eso nos aprobaron”.

Por su parte, Miguel Fiad, asesor legal de la lista, añadió que ayer por la mañana se dirigieron “a la sede a acreditar a los fiscales y a acompañar a las urnas, y nos dijeron que desde el Ministerio de Trabajo se resolvió el día de hoy (por ayer) bajarnos la lista. Justo el día de las elecciones cuando no tenemos tiempo de presentar nada ante el juez. A nuestros apoderados nunca los notificaron sobre eso y la Junta Electoral tampoco fue notificada”, agregó.

Otro de los miembros de “Renovación Bancaria”, Miguel Serrano, candidato a secretario adjunto, mencionó que “esto viene de hace meses, siempre nos tiraron para atrás y no nos dejan participar. Nos dejaron afuera de las elecciones de una forma unilateral, estábamos habilitados por la Junta Nacional. Esto es un manejo del ministro Cabana Fusz”, acusó.

El viernes no habrá atención en bancos

El Banco Central de la República Argentina decretó feriado bancario nacional para este viernes, debido a la realización de la Cumbre del G20 que se cumplirá en el país ese día y continuará el sábado en la Ciudad de Buenos Aires, por lo que no habrá atención en esas entidades financieras.

Según lo decretado, el feriado bancario se aplicará a todas las delegaciones del ámbito de la República Argentina.

La medida acompaña el anuncio que quedó establecido en el artículo 1º del decreto 967/2018 emitido por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, documento en el cual se detalla la importancia de la Cumbre del G20, en particular para nuestro país, sede del encuentro internacional.

En ese marco, se considera “necesario” establecer como feriado el día viernes en la Ciudad de Buenos Aires y extender el feriado bancario a todo el territorio nacional.