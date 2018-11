Transporte: evalúan "no trabajar los feriados"

El presidente de la Catt, Juan Carlos Schmid, y el titular del sindicato de maquinistas La Fraternidad, Omar Maturano, advirtieron ayer que los gremios del transporte evalúan "no trabajar más los feriados", para que ese ingreso extra no lo terminen perdiendo al ser alcanzados por el impuesto a las Ganancias.

"Solicitamos un aumento de emergencia para los jubilados, una ley federal de transporte que la venimos pidiendo desde hace mucho tiempo, la eliminación del Impuesto a las Ganancias y las paritarias libres", señaló Maturano.

"Se planteó en la mesa de transporte no trabajar más los feriados nacionales, esa sería una medida de protesta. En el caso de ferroviarios no habrá trenes esos días", añadió en declaraciones a radio AM530.

Por su parte, el extriunviro de la CGT Schmid también reconoció esta posibilidad ante El Destape Radio: "Los trabajadores de transporte analizamos dejar de trabajar los feriados si el gobierno no da respuestas", señaló.

Los gremios del transporte realizaron ayer a la madrugada un paro nacional entre las 4 y las 7 que afectó colectivos, trenes y subtes, como también vuelos, transporte marítimo y de mercaderías, a raíz de un reclamo contra el impuesto a las Ganancias.

La medida fue realizada por la CATT, la confederación que reúne a la mayoría de los sindicatos del transporte.

"Queremos paritarias sin techo y que no nos quieran conformar porque eso significaría que seguimos perdiendo poder de bolsillo. El poder de compra en estos últimos años perdió un 8 por ciento", señaló Maturano. Y agregó: "Apostamos a la democracia, queremos seguir con el diálogo aunque no nos escuchen desde el otro lado, y no romper la paz social que tanto necesita el país. Pero la paciencia tiene un límite".

El sindicalista explicó que, aunque la medida llevada a cabo esta madrugada fue decidida el 15 de noviembre, recién el lunes pasado fueron recibidos por el ministro de la Producción y el Trabajo Dante Sica y el ministro de Transporte Guillermo Dietrich.

"Ya no teníamos tiempo para levantar la medida pero igual fuimos para dialoga", expresó Maturano.