Zapla visita a For Ever

El delicado momento de Altos Hornos Zapla, en zona de descenso directo de la tabla general del Federal A, no le permite perder más puntos de los 9 que quedan en juego en la Fase Clasificatoria y de eso son conscientes los dirigidos por Roberto Saucedo que hoy a las 21.30 en el estadio "Juan Alberto García" se midirán a Chaco For Ever por la 16º fecha de la Zona 4.

El árbitro que comandará las acciones será Jonathan Correa (Córdoba), asistido por Gastón Monson Brizuela (Río Tercero) y Guido Córdoba (Concordia).

Será la segunda presentación bajo el mando de Saucedo que en su debut al frente del "merengue" cayó de local 2 a 1 ante el líder Boca Unidos, aunque mostrando sendas mejorías a la hora de atacar, pero fallando en la estocada final y esta noche con poco ensayos otra vez meterá mano en la conformación del once donde relegará a Méndez y Villagra para darle la chance a Aguirre y Casarino que retornarán a la titularidad para poder regresar con algo en manos desde el Litoral.

El descanso fue corto pero la mentalidad optimista expresada y el cambio de aire tienen que plasmarse en resultados sino en la Reválida (2019) los contratiempos y la falta de puntos le pueden llegar a jugar una mala pasada donde podría hasta peligrar su estadía en la categoría. Más aún sabiendo que todavía queda recibir a Crucero del Norte y visitar a San Jorge, dos elencos expectantes por clasificar. La última incursión de Zapla por el "Gigante" fue goleado 3 a 0 y quedó afuera de los 4 privilegiados con goles de Magno (41' del PT y 22' del ST) y Gómez (19' del ST).

Y el panorama no da treguas porque el "Negro" hoy si gana puede clasificar, sólo dependía de San Jorge que ayer empató 1 a 1 con Juventud Antoniana. Y el DT Luis Medero, su equipo marcha 2º junto a Sarmiento ambos con 23 puntos, meterá dos cambios tras igualar 1 a 1 en el clásico chaqueño donde uno será obligado por la expulsión de Damián Jara y en su lugar estará Marcos Cabrera. El otro será táctico, ya que David Romero fue titular e hizo el gol ante Sarmiento, pero se le respetará la titularidad al atacante Marcos Prieto que logró recuperarse de una molestia muscular.